El PSOE exige a la Junta "una reforma integral sin parches" para el IES Hozgarganta de Jimena

Jimena de la Frontera se ha convertido en el escenario de una nueva polémica educativa que enfrenta al PSOE y a la Junta de Andalucía por la situación crítica del IES Hozgarganta. "Tras años de denuncias por deficiencias estructurales y falta de inversiones", según subrayan los socialistas, el partido ha cerrado filas con la comunidad educativa del centro para respaldar las movilizaciones del AMPA y alertar sobre la posibilidad de llevar el conflicto al Parlamento si la Consejería de Educación no presenta un proyecto de reforma integral.

La delegación socialista, encabezada por la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, junto a la parlamentaria Rocío Arrabal, el secretario de Organización provincial, Juan Cornejo, y el secretario de Política Institucional y alcalde de Castellar, Adrián Vaca, han mantenido un encuentro con madres del AMPA para conocer de primera mano la situación que afecta a más de 600 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Durante la reunión, los dirigentes denunciaron lo que califican como “nefasta gestión” de la Junta de Andalucía, responsabilizando al gobierno de Juanma Moreno Bonilla del abandono del centro y de la degradación progresiva de sus instalaciones.

Para Juan Cornejo, los daños recientes provocados por el temporal son solo la punta del iceberg de un problema estructural que se arrastra desde hace años. “Lo ocurrido no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de parálisis y de mirar para otro lado ante problemas de infraestructura que ya veníamos denunciando”, subrayó. En la misma línea, Adrián Vaca recordó la importancia territorial del instituto y su función como referente educativo para los jóvenes de la comarca, lamentando que en pleno 2025 todavía haya familias concentrándose ante un centro inseguro.

Charcos debidos a filtraciones de agua en una aula del IES Hozgarganta.

Por su parte, Rocío Arrabal se mostró tajante respecto a las expectativas del PSOE: “No vamos a permitir que la Junta engañe una vez más a Jimena con un proyecto de remozado para lavar la cara al edificio. Lo que hace falta es una reforma integral en condiciones”. La parlamentaria advirtió que el grupo socialista estará “extremadamente vigilante” y que, de ser necesario, presentará todas las iniciativas parlamentarias necesarias para garantizar que se cumplan los compromisos.

María Márquez reforzó el mensaje sobre la necesidad de inversiones concretas y cronogramas claros. “Queremos una partida que sustente una licitación ya, una inversión real porque es una cuestión de seguridad y de dignidad educativa”, concluyó, subrayando que la ofensiva parlamentaria del PSOE continuará si la Junta no ejecuta las obras urgentes demandadas por la comunidad educativa y los sindicatos.

La situación del IES Hozgarganta refleja, según los socialistas, un patrón más amplio de deterioro de la infraestructura educativa en la provincia de Cádiz, donde el abandono prolongado de centros públicos se percibe como un síntoma de la falta de prioridad que la Junta concede a la educación en zonas rurales. La tensión entre las familias, los docentes y el gobierno autonómico amenaza con intensificarse si no se presentan soluciones tangibles que garanticen seguridad, comodidad y un entorno educativo digno para todos los alumnos del instituto.