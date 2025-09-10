El plantón de las familias del colegio Aljibe de Jimena, principal incidencia en el arranque del curso en el Campo de Gibraltar

El plantón unánime de la comunidad educativa del colegio Aljibe de Jimena ha sido este miércoles la incidencia más destacada en el inicio del curso escolar en el Campo de Gibraltar. El colectivo de padres ha decidido no llevar a los menores al primer día de clase y baraja repetir la medida este jueves y viernes (días 11 y 12) para presionar a la administración de la Junta de Andalucía ante las "condiciones insostenibles" que arrastra el colegio por falta de espacio.

La comunidad educativa ya denunció durante el curso pasado y a lo largo del verano que durante el año académico se hizo necesario improvisar medidas como la división de aulas en dos, la reconversión del salón de usos múltiples en una clase común y el uso de despachos de profesorado como espacios lectivos. Estas medidas, lejos de ser una solución estable, han generado un entorno de enseñanza limitado y precario, según los padres.

La comunidad educativa mantiene que la única solución viable pasa por una ampliación estructural del colegio, con la creación de nuevas aulas que permitan dar respuesta al volumen de alumnado y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje. Durante el verano, la administración barajó la posibilidad de instalar unas aulas prefabricadas, si bien el pasado lunes 8, en una nueva reunión entre el colectivo de padres, representantes de la Junta y del Ayuntamiento (alieneado este último con los padres) esta medida fue descartada y se puso sobre la mesa la división del salón de usos múltiples.

"Nos encontramos con las mismas excusas y las mismas mentiras de siempre. Nos niegan la instalación de aulas prefabricadas con la excusa de que allí se construirá el nuevo edificio. Un edificio que ni tiene proyecto, ni fecha de inicio, ni ningún avance real", según el colectivo de padres, que ha tachado de inadecuada la propuesta de dividir el salón como alternativa.