La Junta destina 100.000 euros a la rehabilitación del Castillo de Jimena

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha concedido una subvención de 100.000 euros al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera para la puesta en valor del lienzo de la muralla oriental del Castillo, una actuación destinada a reforzar el atractivo turístico y patrimonial del municipio.

La ayuda se enmarca en la línea de subvenciones Patcul, orientada a promover un modelo de turismo sostenible mediante la recuperación y valorización del patrimonio turístico-cultural. En este caso, la financiación cubre el 100% del importe solicitado por el consistorio jimenato.

La intervención se centrará en el tramo de muralla situado entre el Arco del Reloj y el antiguo cementerio, e incluirá la redacción del proyecto técnico, el control arqueológico de las obras, la limpieza de la vegetación, la consolidación estructural del lienzo, la instalación de pasarelas metálicas y el diseño y colocación de paneles informativos para facilitar la interpretación del conjunto histórico.

La delegada territorial de Turismo y Andalucía Exterior en Cádiz, Tania Barcelona, ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por un turismo sostenible y respetuoso tanto con el visitante como con los residentes. En este sentido, ha destacado el valor histórico del Castillo de Jimena, que desempeñó un papel defensivo clave en la frontera suroccidental del antiguo reino nazarí, enlazando por el sur con Castellar de la Frontera y por el norte con Tavizna.

Barcelona ha insistido en que este tipo de actuaciones reflejan el compromiso de la Junta con la conservación del patrimonio histórico y con un modelo turístico que no solo preserve la identidad del territorio, sino que también contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local y a generar nuevas oportunidades de desarrollo para el futuro del municipio.