Jimena de la Frontera celebrará del 6 al 8 de febrero las 26 Jornadas Micológicas del Parque de los Alcornocales

Jimena de la Frontera acogerá del 6 al 8 de febrero de 2026 las vigésimo sextas Jornadas Micológicas del Parque de los Alcornocales. El evento, que tuvo que ser aplazado el pasado mes de noviembre debido a la escasez de lluvias, se celebrará finalmente tras la mejora de las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas, que hacen prever una temporada micológica especialmente favorable. El Parque Natural de los Alcornocales, uno de los espacios naturales con mayor diversidad fúngica de Andalucía, ofrece unas condiciones óptimas para el desarrollo de numerosas especies, convirtiéndose cada año en un enclave de referencia para el estudio y la divulgación de la micología.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la riqueza micológica del entorno. La programación contará con la presencia de micólogos como Javier Marcos y Francisco Calderón, quienes abordarán distintos aspectos relacionados con la identificación, ecología y conservación de las setas, así como su importancia dentro de los ecosistemas forestales. El programa se completará con una exposición dedicada al papel de la mujer en la micología, presentada por Celia Domínguez, que se enfocará en la contribución histórica y actual de las mujeres a esta disciplina científica

Uno de los ejes centrales de las jornadas será la salida guiada al campo, una actividad práctica en la que los participantes recorrerán distintos enclaves del parque para observar, recolectar de forma controlada e identificar más de un centenar de especies de setas, con el acompañamiento de especialistas. Esta actividad permitirá a los asistentes aprender a diferenciar especies comestibles, tóxicas y protegidas, así como conocer las normas básicas de recolección sostenible. Las jornadas culminarán con una exposición micológica, en la que se mostrarán ejemplares recolectados durante las salidas, y un showcooking gastronómico, en el que se elaborarán distintos platos a base de setas. Esta actividad permitirá acercar la micología al público desde una vertiente culinaria, poniendo en valor el producto de temporada y su uso en la cocina tradicional y creativa.

En paralelo, se presentará la Guía Gastronómica Local 2026, una iniciativa en la que participan bares y restaurantes del municipio, que ofrecerán durante esos días platos elaborados con setas diseñados expresamente para las jornadas. El objetivo es complementar la programación con una experiencia gastronómica que refuerce la promoción de la cocina local y dinamice el sector hostelero.

El programa incluye igualmente actividades infantiles y talleres educativos, adaptados a diferentes edades, con el fin de fomentar el conocimiento del medio natural entre los más pequeños y facilitar la participación de las familias durante todo el fin de semana.

El precio de inscripción es de 25 euros para adultos y 10 euros para menores de 12 años. El plazo permanecerá abierto hasta el miércoles 4 de febrero, y la inscripción deberá formalizarse a través del formulario habilitado, adjuntando el justificante de pago. La organización recuerda que no se devolverá el importe de la inscripción, salvo en casos de causa médica debidamente justificada.

Con esta nueva edición, Jimena de la Frontera refuerza su posición como referente micológico dentro del Parque Natural de los Alcornocales y más allá a nivel andaluz, apostando por la divulgación científica, el turismo de naturaleza y la dinamización económica local a través de la gastronomía y la puesta en valor de sus recursos naturales.