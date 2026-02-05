Ir al contenido
header.menu.open
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Vivir el sur
Marítimas
Provincia
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Economía
Sociedad
Salud
Tecnología y Ciencia
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Algeciras CF
Balona
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Turismo
Vivir el Sur
Marítimas
Puerto de Algeciras
Provincia
Provincia de Cádiz
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
Gastronomía
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Deportes
Algeciras CF
Balona
Noticias deportes
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Toros
Noticias toros
Tecnología
Noticias Tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Suscripciones
Suscripción a Europa Sur en PDF
Suscrípción a Europa Sur en papel
Buscar contenidos
Hacienda
Cómo desgravar por tu perro o gato en Andalucía
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
ANDRÉS CARRASCO
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
Las condiciones en las localidades del interior del Campo de Gibraltar continúan siendo complicadas por el paso del frente y las inundaciones por las crecidas del Guadiaro y el Hozgarganta
1/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
2/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
3/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
4/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
5/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
6/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
7/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
8/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
9/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
10/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
11/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
12/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
13/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
14/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
15/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
16/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
17/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
18/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
19/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
20/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
21/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
22/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
23/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
24/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
25/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
26/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
27/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
28/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
29/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
30/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
31/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
32/32
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
/
Andrés Carrasco
También te puede interesar
Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Leonardo en Jimena y Tesorillo
Jimena registra un terremoto de baja intensidad enmarcado en una racha de posibles hidrosismos en Grazalema y la Serranía de Ronda
Jimena recupera la conexión por carretera con la A-405, pero sigue con los ríos Hozgarganta y Guadiaro desbordados
Jimena sufre de nuevo el desbordamiento del Hozgarganta y el Guadiaro con marcas récord y carreteras cortadas
Lo último
Listado completo de los colegios que no abrirán este viernes 6 de febrero en Andalucía tras el paso de la borrasca Leonardo
La Junta mantiene este viernes 6 la suspensión de las clases presenciales en los colegios de todo el Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía
Andalucía retoma las clases presenciales este viernes salvo en las zonas afectadas por desalojos o inundaciones
El Rey envía "un gran abrazo de cariño y apoyo" a los afectados por el temporal: "No quedarán desamparados"