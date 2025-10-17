La Diputación invierte más de 800.000 euros en mejorar carreteras de la provincia, con obras clave en Jimena

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un nuevo paquete de obras para mejorar la red provincial de carreteras, con una inversión global que supera los 800.000 euros y actuaciones distribuidas entre la Sierra de Cádiz, La Janda y el Campo de Gibraltar. Las obras, ya contratadas, forman parte del Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027 y serán ejecutadas bajo la coordinación del área de Cooperación, que dirige Javier Bello.

Una de las intervenciones más relevantes se desarrollará en el Campo de Gibraltar, concretamente en la CA-8201, que conecta Jimena de la Frontera con Puerto Gáliz. En este tramo se acometerá la restitución de la rasante en el punto kilométrico 0,8, afectada por un hundimiento, con un presupuesto de 173.352 euros. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Construcciones Maygar SL.

En La Janda, la Diputación ha contratado a Manuel Alba SA para acometer la ampliación y mejora de la calzada en la CA-5201, en el núcleo de Los Naveros (Vejer). La actuación, que abarca 735 metros de vía, incluye la renovación del firme, la construcción de un muro de contención de 50 metros, la instalación de nuevo balizamiento y la corrección de una curva peligrosa. La inversión asciende a 198.801 euros.

La mayor parte de las obras, tres de las cinco previstas, se localizan en la Sierra de Cádiz. En la CA-9113 entre El Gastor y Setenil, se ejecutará la segunda fase de la estabilización del punto kilométrico 1,5, donde los deslizamientos de terreno y las crecidas del arroyo de Las Porras han provocado hundimientos y roturas en la calzada. Esta intervención, adjudicada a Guadaira Servicios Ambientales SL, supondrá una inversión de 273.071 euros e incluirá la instalación de una pantalla de pilotes y una viga de hormigón para reforzar la estabilidad del terreno.

Las otras dos actuaciones de la Sierra consisten en renovar el firme en las carreteras CA-8100 de Puerto Serrano —entre los puntos 1,5 y 2,5—, adjudicada a Eiffage Infraestructuras SA por 86.309 euros, y en la CA-9109 entre Algodonales y Olvera, donde Asfaltos Garrucho SA mejorará la capa de rodadura entre los kilómetros 2 y 3, con un presupuesto de 75.542 euros.

Con este nuevo bloque de actuaciones, la Diputación continúa su estrategia de reforzar la seguridad vial y la conectividad entre los municipios del interior y la costa, especialmente en zonas rurales.

“El mantenimiento y modernización de la red provincial es clave para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio”, subrayó Javier Bello, diputado responsable del área.