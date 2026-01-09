Cortado al tráfico un tramo de la carretera Jimena-Puerto Galis por un deslizamiento provocado por la borrasca Francis

El catastrófico paso de la borrasca Francis por los municipios del interior del Campo de Gibraltar sigue haciéndose notar en Jimena de la Frontera. Este viernes, la Diputación de Cádiz se ha visto forzada al cierre temporal de un tramo de más de 26 kilómetros de la carretera provincial CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), una de las que se vieron afectadas por el aguacero del pasado fin de semana. Esta medida de seguridad se ha tomado como consecuencia de un deslizamiento de la carretera a la altura del kilómetro 9,8. El tramo que se ha cortado al tráfico, y que ya está debidamente señalizado, es el situado entre los puntos kilométricos 2,5 y 29 de esta vía. El acceso a Jimena permanece abierto.

En esta carretera en concreto se produjeron durante la borrasca del pasado domingo desprendimientos de tierra, árboles y piedras sobre la calzada, así como deslizamientos en diversos puntos, lo que obligó a su cierre total. Si bien el tráfico pudo restablecerse el lunes, el personal de mantenimiento y conservación de carreteras de la Diputación ha seguido realizando inspecciones diarias para comprobar su estado.

En estas comprobaciones se ha observado especialmente la evolución de un deslizamiento a la altura del kilómetro 9,8. Este movimiento de terreno ha dejado parte de la calzada sin cimiento ni firme. Ante el riesgo de desplome, y tras la visita técnica realizada por el personal del Servicio de Vías y Obras de la Diputación a la zona, se ha procedido al corte parcial de la carretera para garantizar la seguridad de los conductores.

El personal de este servicio, adscrito al Área de Cooperación -del que es responsable el diputado Javier Bello-, está valorando la situación para determinar la mejor forma de restituir las características originales de la vía y garantizar así la seguridad en la circulación.

El paso de la borrasca Francis por la provincia provocó numerosas incidencias el domingo 4 de enero en la red de carreteras provincial. La mayoría de estas incidencias estuvieron relacionadas con subidas del nivel de ríos y arroyos cercanos, acumulación de balsas de agua y arrastres de tierra, provocando cortes de circulación en hasta 13 vías provinciales y las consecuentes labores por parte de las Brigadas de Carreteras de la Diputación para restablecer el tráfico lo antes posible en condiciones de seguridad.