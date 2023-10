Visita Real a Gibraltar: Ana de Inglaterra, hermana del rey Carlos III, visitará el Peñón en noviembre

Ana de Inglaterra, hermana del rey, Carlos III de Reino Unido, visitará Gibraltar los días 17 y 18 de noviembre en calidad de presidenta de honor del Festival Literario Internacional de Gibraltar.

Según ha anunciado el Gobierno gibraltareño en un escueto comunicado, la hija de los fallecidos Isabel II y Felipe de Edimburgo llegará acompañada por su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence.

Es la cuarta vez que Ana de Inglaterra visita Gibraltar desde que lo hizo por primera vez siendo una niña (1954) acompañando a su madre, a su padre y a su hermano Carlos, ahora rey.

Esta visita llega cuando Londres y Bruselas mantienen suspendida la negociación de un acuerdo que regulará las relaciones del Peñón con el bloque después del Brexit sobre la base del memorándum sellado por Reino Unido y España el 31 de diciembre de 2020 y que contempla la supresión de la Verja. Se esperaba que el texto estuviera cerrado para finales de 2021.

Polémica

Desde el viaje de Isabel II a Gibraltar en 1954, todas las visitas reales a la colonia británica han reavivado el conflicto con España. La última fue en abril de 2022 y la realizó junto a su esposa el príncipe Eduardo de Inglaterra, cuarto y último hijo de la reina, que ostenta el título de conde de Wessex.

El simple anuncio, a finales de enero de 1954, de que la reina Isabel II de Inglaterra iba a visitar la Roca motivó una enérgica queja del embajador español en Londres, Miguel Primo de Rivera, hermano de José Antonio y al que Franco había nombrado duque de Primo de Rivera. La protesta fue presentada ante Anthony Eden, secretario del Foreign Office, mediante una nota en la que se leía: "Esta visita puede causar un daño importante a las relaciones entre los dos países, dándose el agravante de que en el viaje de la soberana se han excluido lugares como Chipre y Guayana, por existir en ellos estados de opinión contrarios a la presencia británica".

En agosto de 1981 comenzaron su luna de miel en Gibraltar el príncipe Carlos de Gales y Lady Diana Frances Spencer. El entonces rey de España, Juan Carlos I, intenta convencer a Isabel II de que no vengan. Ella le responde: "Se trata de mi hijo, de mi yate y de mi roca", según desveló años después Boris Johnson cuando todavía era alcalde de Londres.

La historia no se detiene, puesto que las visitas reales han sido constantes desde entonces, con el consiguiente enfado del Gobierno español que hubiera en ese momento. En 1993, por ejemplo, visitó el Peñón entre el 1 y el 3 de octubre el duque de York, tercer hijo de Isabel II (príncipe Andrés), y volvió a hacerlo menos de dos años después, los días 13 y 14 de julio de 1995. En 1996 fue el marido de la Reina, el Duque de Edimburgo, quien hizo una visita de trabajo los días 30 y 31 de mayo con motivo de los premios que llevan el nombre de su ducado. En 1998 visitaron el Peñón el duque de Kent, primo de la reina, los duques de Gloucester y la princesa Alexandra. En 2001 fue el príncipe Eduardo, aunque entonces no hubo queja formal puesto que el viaje no tuvo carácter político. Eduardo volvió en 2012 como parte de los actos de conmemoración de los 60 años de reinado de su madre. Antes, en 2004, había vuelto la Princesa Ana, por el 300 aniversario de la conquista británica y la firma del Tratado de Utrecht. En 2009 volvió para inaugurar una clínica militar que lleva su nombre, Princess Royal Medical Centre.