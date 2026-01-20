Uno de los grandes iconos turísticos de Gibraltar ya es historia… al menos tal y como lo conocíamos. El teleférico del Peñón ha cerrado temporalmente sus puertas para dar paso a una profunda reconstrucción que promete revolucionar por completo la experiencia de subida al top of the Rock. Un cambio histórico que ha comenzado con una despedida muy especial: la retirada de las cabinas y cables actuales, inmortalizada en un vídeo difundido por Cable Car Gibraltar en sus redes sociales.

“Decimos adiós a la instalación actual, incluidas las cabinas y los cables, mientras preparamos el camino para un nuevo y emocionante capítulo”, señala la compañía en su comunicado, en el que explica que el desmontaje se está llevando a cabo “de forma segura, en colaboración con ingenieros suizos de Garaventa AG”.

El teleférico abrió por primera vez en 1966 con sus inconfundibles cabinas rojas para 15 pasajeros. Dos décadas después, en 1986, estas fueron sustituidas por las actuales, con capacidad para 30 personas. “Durante más de 30 años, han transportado de forma segura tanto a residentes como a visitantes en su viaje hacia la cima del Peñón”, recuerda Cable Car Gibraltar, subrayando el papel clave de esta infraestructura en la vida turística de la colonia británica.

La retirada de las cabinas marca el inicio visible de la mayor transformación desde su inauguración. El ambicioso proyecto, anunciado por la compañía MH Bland, supone una renovación integral del complejo y se prolongará durante aproximadamente dos años. El objetivo es claro: modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y aumentar de forma muy significativa la capacidad de transporte.

Según los datos del proyecto, la nueva infraestructura permitirá mover hasta 1.150 pasajeros por hora, frente a los 260 actuales, lo que reducirá de manera drástica los tiempos de espera. Las nuevas cabinas serán más eficientes y de mayor capacidad, mientras que la cabina original se conservará y quedará expuesta en la entrada de la taquilla como parte del legado histórico del teleférico.

Durante casi seis décadas, el Cable Car ha sido una de las atracciones más emblemáticas de Gibraltar, sometido a revisiones diarias de los cables y a una inspección anual realizada por ingenieros suizos en coordinación con el equipo local. “Queremos dar las gracias a nuestro increíble Johnny Navarro y a su equipo, así como a Garaventa, por su dedicación y experiencia en este proyecto monumental”, destaca la empresa en su mensaje.

El complejo renovado apostará por la sostenibilidad y el respeto al entorno, con instalaciones modernas, accesibles y un componente educativo orientado a la conservación del patrimonio natural e histórico del Peñón. MH Bland asegura que la reconstrucción dará lugar a “una atracción turística moderna y sostenible, adecuada para el siglo XXI” y que el nuevo teleférico se convertirá en “un nuevo símbolo de Gibraltar”.

Mientras tanto, Cable Car Gibraltar invita a la ciudadanía a mirar al pasado con nostalgia: “Animamos a todos a enviarnos sus fotos y vídeos antiguos y a participar en nuestro concurso. Queremos ver vuestros recuerdos del icónico teleférico de Gibraltar”. Un homenaje colectivo antes de decir adiós definitivo y de esperar, como promete la compañía, a un regreso por todo lo alto: “We will be back”.