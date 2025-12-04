Más rápido, más grande y más verde: el teleférico de Gibraltar cierra durante dos años para una transformación histórica

Así es la espectacular bajada del teleférico de Gibraltar: seis minutos de viaje entre Europa y África

Uno de los iconos turísticos indiscutibles de Gibraltar, el teleférico que lleva a los turistas a la parte alta del Peñón, ha cerrado temporalmente para iniciar una reconstrucción integral que promete transformar por completo la experiencia de los visitantes. Se espera que las obras duren aproximadamente dos años.

El proyecto supone la mayor transformación desde su inauguración en 1966, cuando fue impulsado por el empresario local John G. Gaggero y construido por la firma suiza Von Roll, conocida hoy como Garaventa.

Las impresionantes vistas de la Bahía de Algeciras desde Gibraltar, en imágenes / Erasmo Fenoy

La compañía MH Bland ha anunciado un ambicioso proyecto que representará la renovación más importante en la historia del teleférico. La remodelación no solo modernizará las instalaciones, sino que también incrementará significativamente la capacidad de transporte y mejorará todos los aspectos de la visita.

Durante casi seis décadas, el teleférico ha sido una de las principales atracciones del Peñón, con revisiones diarias de cables y una inspección anual realizada por un equipo de ingenieros suizos que trabajan junto al personal local. Las cabinas actuales, instaladas en 1986 y con capacidad para 30 pasajeros, serán reemplazadas por nuevas unidades más eficientes y con mayor capacidad. La cabina original seguirá expuesta en la entrada de la taquilla como parte del legado del teleférico.

Según los detalles del proyecto, la nueva infraestructura permitirá transportar hasta 1.150 pasajeros por hora, frente a los actuales 260, lo que reducirá notablemente los tiempos de espera para quienes deseen ascender al Peñón.

El complejo renovado combinará modernidad y sostenibilidad, ofreciendo instalaciones accesibles y respetuosas con el medio ambiente. La experiencia también incluirá un componente educativo, promoviendo la conservación del patrimonio natural e histórico de Gibraltar.

MH Bland asegura que el proyecto creará “una atracción turística moderna y sostenible, adecuada para el siglo XXI” y se convertirá en “un nuevo símbolo de Gibraltar”. La reconstrucción supone una inversión significativa en la infraestructura turística del territorio y refuerza su atractivo como destino destacado en el Mediterráneo.

Aunque la clausura temporal pueda decepcionar a los visitantes, la promesa de una experiencia renovada asegura que el teleférico de Gibraltar seguirá siendo un punto obligado para turistas de todo el mundo. Se esperan anuncios futuros sobre el cronograma de construcción y la fecha de reapertura.