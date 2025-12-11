Un vecino de Gibraltar, ante el juez por presunta producción de imágenes indecentes de menores

Un hombre de 41 años residente en Beachview Terraces ha comparecido este jueves ante la Corte de Magistrados de Gibraltar acusado de varios delitos relacionados con la posesión y producción de imágenes indecentes de menores, según ha informado la Policía Real del Peñón.

El acusado, que responde a las iniciales A. F. J., se enfrenta a un delito de posesión de fotografías indecentes de menores, tres delitos de producción o publicación de este tipo de imágenes, así como un delito adicional por posesión de una imagen pornográfica extrema.

Los cargos presentados ante el tribunal derivan de su detención en diciembre de 2024 y de la investigación posterior realizada por la Unidad de Seguridad Digital y Gestión de Delincuentes de la Royal Gibraltar Police.

El sospechoso se ha declarado no culpable de todos los cargos. La siguiente vista del caso ha quedado señalada para el 27 de marzo de 2026.