Gibraltar recibe 5.000 vacunas contra el coronavirus para mayores de 50 años, jóvenes entre 12 y 15 y sanitarios

El Gobierno de Gibraltar espera que este jueves por la noche llegue a Gibraltar una remesa adicional de casi 5.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer BioNTech. Las vacunas han salido esta mañana de las instalaciones de almacenamiento del Reino Unido, sitas en Merseyside, y van empaquetadas en congeladores de temperatura ultra baja a -70°C con destino a la base aérea de la RAF de Brize Norton, en Oxfordshire. Allí, se cargaron cuidadosamente en un vuelo de la RAF con destino al Aeropuerto de North Front en Gibraltar, donde está previsto que lleguen a las 23:20.

Esta última remesa de casi 5.000 vacunas permitirá dar comienzo al programa de vacunación de refuerzo dirigido a personas mayores de 50 años, el personal sanitario y asistencial, así como al programa de vacunación para jóvenes de 12 a 15 años. En las próximas semanas se espera recibir 7.000 dosis de vacunas adicionales procedentes del Reino Unido.

La ministra de Salud, Asistencia e Igualdad, Samantha Sacramento, señaló: “El Gobierno del Reino Unido se ha asegurado una vez más de que Gibraltar tenga acceso inmediato a los suministros de la vacuna de Pfizer para garantizar que las personas que cumplan los requisitos y deseen recibir una dosis de refuerzo puedan hacerlo, junto con los jóvenes cuyos padres deseen que se vacunen. He solicitado al comité de vacunación contra el Covid-19 que se asegure de que la siguiente fase de la campaña de vacunación de Gibraltar comience lo antes posible a fin de garantizar que se continúa ofreciendo la máxima protección a nuestra población”.

La directora de Salud Pública (Director of Public Health), Helen Carter, dijo: “Animo a la gente a que acepte la oferta de una dosis de refuerzo, ya que sabemos que conforme envejecemos las respuestas inmunitarias de nuestro cuerpo pueden disminuir con el tiempo. Y lo mismo ocurre con las personas que tienen el sistema inmunitario comprometido o padecen enfermedades de larga duración, motivo por el que se les brinda este refuerzo. Ofrecemos el refuerzo a todo el personal sanitario y de asistencia social para que puedan seguir protegiendo a las personas más vulnerables de Gibraltar. He analizado detenidamente la evidencia disponible para ofrecer una sola dosis de la vacuna a los niños de entre 12 y 15 años. A fin de que las familias puedan dar su consentimiento con conocimiento de causa, les proporcionaremos un folleto con información adicional. He llegado a la conclusión de que, con una sola dosis en este grupo de edad, los beneficios de la vacunación son positivos. Les animo a que acepten la oferta para vacunarse contra el Covid-19”.

El profesor Ian Cumming, presidente del Comité de Vacunación contra el Covid-19 de Gibraltar, añadió: “Una vez más, los increíbles equipos de vacunación de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) y los Servicios de Residencia para la Tercera Edad (Elderly Residential Services, ERS) se han puesto en marcha con planes para garantizar que las personas que cumplan los requisitos y deseen recibir la dosis de refuerzo recomendada puedan hacerlo por las tardes o los fines de semana durante las próximas seis semanas, aproximadamente. En esta ocasión, prevemos administrar más de 12.000 dosis de vacunas a los mayores de 50 años, a aquellas personas especialmente vulnerables, al personal sanitario y asistencial de primera línea, y a los jóvenes. Aproximadamente el 50% de la población mundial ha sido vacunada contra el virus que causa el Covid-19 y su efecto en la gravedad de la enfermedad y en la reducción de la transmisión entre los vacunados resulta evidente”.

Está previsto que el programa se inicie la semana que viene, comenzando a inocularse las dosis de refuerzo en los ERS (para los residentes y el personal) a partir del lunes 4 de octubre. Las dosis de refuerzo para el personal de la GHA y de la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) comenzarán a administrarse a partir del lunes 11 de octubre por las tardes en el PCC. Las vacunas de refuerzo para el público también se administrarán a partir del lunes 11 de octubre por las tardes y los fines de semana en el PCC infantil. Los interesados pueden inscribirse para recibir estas dosis a través del siguiente enlace https://www.gha.gi/pfizerbooster/.

Las vacunación de los niños de 12 a 15 años dará comienzo en los colegios tras las vacaciones de mitad de curso. En los próximos días se enviarán a los padres los formularios de consentimiento y los folletos informativos del programa de vacunación infantil.