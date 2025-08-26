El Tribunal Supremo de Gibraltar da luz verde al inicio de la reforma del Victoria Stadium

El Gobierno de Gibraltar ha mostrado su satisfacción tras la sentencia dictada este martes por el Tribunal Supremo que da la razón al Ejecutivo en el litigio iniciado por Allan Ásquez, propietario de VSB Limited, sobre la finalización del arrendamiento del bar El Murga en el Estadio Victoria. El fallo confirma que la notificación realizada conforme a la sección 66 de la Ley de Arrendamientos fue legal y constitucional, y que el Gobierno actuó de manera correcta al recuperar la posesión del estadio en beneficio del interés económico público.

Según el Ejecutivo, durante todo el proceso se intentó llegar a un acuerdo negociado con el arrendatario, con propuestas que incluían compensación económica, un nuevo contrato de arrendamiento de 21 años en el futuro estadio y la cobertura de los gastos de traslado y reforma. Todas estas ofertas, superiores al derecho legal reconocido de 115.440 libras esterlinas, fueron rechazadas por Ásquez, que exigía más de dos millones de libras.

La ministra responsable del proyecto, Gemma Arias-Vásquez, ha celebrado el desenlace judicial: “La sentencia confirma que el Gobierno ha actuado de forma constitucional y en beneficio del interés público. Siempre buscamos una solución amistosa y ofrecimos una compensación generosa, pero las pretensiones del demandante eran injustificables. Ahora podemos centrarnos en avanzar con la remodelación del Estadio Victoria, que dotará a Gibraltar de unas instalaciones deportivas de categoría internacional”.

El proyecto de reconversión del Estadio Victoria en un Estadio Nacional de categoría 4 de la UEFA es considerado estratégico para el desarrollo del deporte en el Peñón, ya que permitirá que el Peñón pueda acoger partidos decisivos como playoffs de Champions y las fases principales de Europa League y Conference League, Nations League y Eurocopa. En la actualidad, los equipos de Gibraltar juegan en estadio de Europa Point, conocido como Europa Sports Park, está en proceso de mejorar sus instalaciones para cumplir con los requisitos de la categoría 2 de la UEFA.

La Asociación de Fútbol de Gibraltar (GFA) prevé iniciar la demolición de la grada oeste antes de que finalice el año, como primer paso para unas obras que se espera beneficien a varias generaciones de gibraltareños.

Requisitos para un estadio de Categoría 4 de la UEFA

1. Dimensiones del campo

El terreno de juego debe medir 105 × 68 metros, con césped natural, híbrido o artificial certificado por FIFA, sin líneas adicionales visibles.

2. Aforo mínimo

Al menos 8.000 asientos, todos numerados, individuales, seguros y con respaldo.

3. Iluminación

Mínimo 1.400 lux horizontales (foco principal) y 1.000 lux verticales para transmisión.

Sistema de energía de respaldo con capacidad completa.

4. Instalaciones VIP

Mínimo 500 asientos VIP (100 reservados para el equipo visitante).

150 plazas de aparcamiento VIP.

. Área de hospitalidad de al menos 400 m².

5. Medios de comunicación y prensa

Área de trabajo para medios: al menos 200 m² para 75 personas.

Tribuna de prensa: 60 asientos, 30 con pupitres.

Espacio para 20 fotógrafos.

2 estudios de TV, al menos uno con vista al campo.

, al menos uno con vista al campo. 10 posiciones de comentaristas, sala de control, zona mixta y espacio para unidades móviles (mínimo 1 000 m²).

6. Control de acceso

Entrada mediante tornos electrónicos sincronizados en tiempo real, para evitar falsificaciones y controlar el flujo.

7. Vestuarios y áreas del personal

Vestuarios amplios y equipados para equipos y árbitros, con duchas, aseos, mobiliario, camilla y todos los requisitos de UEFA.

