Un tiktoker descubre en Gibraltar un 'helipuerto' y una cueva secreta 'hacia un ignoto lugar'

Gibraltar/Asegura el tiktoker @drakenaire que hay un lugar oculto en Gibraltar que "no tiene ni pies ni cabeza", según ha publicado en su perfil, seguido por 375.000 aficionados a los misterios de la Tierra.

"Esto sí que no tiene explicación", cuenta en un surrealista vídeo donde recorre el peñón a vista de pájaro gracias a unas imágenes satelitales. "Estamos en el sur de España y encontramos lo increible. Tenemos una especie de extraño helipuerto para llegar hasta aquí", explica mientras amplía la cara este de la roca. "También una cueva: una entrada a algún ignoto lugar del que no tenemos ni idea. ¿Quién está utilizando esta entrada y para qué?", finaliza la publicación.

"No es un helipuerto. Es un búnker", le responden en los comentarios. "Eso es Gribraltar. En la II Guerra Mundial, los ingleses construyeron una red de túneles increíble", contesta otro. Tampoco falta el humor: "Espérate no estén por debajo de toda España esos túneles", "Ahí está el probe Miguel que hace mucho que no sale", "Lo usan a dia de hoy las elites para sus rituales con cada cambio de luna", "¡La cueva de Batman!" y un largo etcétera.

La publicación acumula más de 1.100 comentarios de todo tipo.