Llega a Gibraltar un submarino nuclear americano de la clase Los Ángeles

Este jueves ha llegado al Puerto de Gibraltar un submarino nuclear de la Armada de los Estados Unidos de la clase Los Angeles. Con motivo de su atraque, la Autoridad Portuaria gibraltareña ha informado en sus redes sociales que la entrada del puerto sur estará fuera de servicio debido a razones operativas dentro de Admiralty Waters hasta el 6 de enero a las 8:00.

El submarino ha entrado en las aguas del Puerto asistido por dos remolcadores, procedimiento habitual en las fases finales del atraque.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado la "continua llegada de estas auténticas bombas flotantes" a la bahía de Algeciras, ya que desde la polémica reparación del HMS Tireless en el 2001 han recalado en el Puerto gibraltareño más de un centenar de submarinos nucleares.

El colectivo ecologista anuncia que continuará con la campaña puesta en marcha junto a otras organizaciones nacionales e internacionales para oponerse a la presencia de submarinos nucleares.

La clase Los Angeles ha constituido la espina dorsal de la flota de submarinos de ataque de la US Navy durante los últimos 40 años y son la clase de submarinos nucleares más numerosa jamás construida por cualquier nación.

US Navy Los Angeles class submarine arriving at #Gibraltar assisted by tugs Wellington and Rooke #OPWest @NavyLookout pic.twitter.com/5vlX04NlMj