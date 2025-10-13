Un sondeo de mitad de legislatura revela el avance del GSD y la caída de los GSLP-Liberales en intención de voto en Gibraltar

A dos años de las próximas elecciones generales, una encuesta de mitad de legislatura realizada por la raditelevisión pública gibraltareña, GBC, en colaboración con la empresa Mediatel, apunta a un cambio significativo en las intenciones de voto a favor del actual partido en la oposición, Gibraltar Social Democrats (GSD). Sin embargo, el alto porcentaje de indecisos mantiene el panorama político abierto y competitivo.

Comparando los datos actuales con los resultados electorales de 2023, el informe muestra que en aquella ocasión el 35,43% votó por los GSLP-Liberales y el 21,59% por el GSD, mientras que el 23,04% no acudió a las urnas. Tomando en cuenta las nuevas intenciones de voto, la encuesta sugiere un incremento del 6,94% para el GSD y una caída del 14,96% para los GSLP-Liberales entre los mismos encuestados.

El estudio, basado en más de 1.000 entrevistas presenciales realizadas durante nueve días a principios de este mes, revela que el 26,48% de los encuestados no sabe aún a qué partido votaría si las elecciones se celebraran mañana.

Según los resultados, el GSD obtendría un 28,52% del apoyo, mientras que los GSLP-Liberales recibirían un 20,47%, lo que refleja un descenso de casi 15 puntos porcentuales en comparación con las preferencias declaradas de voto en las elecciones generales de 2023.

El sondeo también destaca que el 14,45% de los encuestados optaría por dividir su voto, un porcentaje inferior al 18,68% registrado en los comicios de 2023. No está claro, no obstante, cómo se distribuirían estos votos en una elección real.

En cuanto a la participación, el sondeo apunta a un alto nivel de movilización, ya que el 77,69% de los consultados afirma que estaría “probablemente” o “muy probablemente” dispuesto a votar.

Pese a la aparente ventaja del GSD, los analistas advierten que la gran cantidad de votantes indecisos podría alterar el resultado final. Tanto el GSD como los GSLP-Liberales tienen por delante el reto de convencer a ese amplio sector del electorado que todavía no ha tomado una decisión.

La encuesta coincide con una fecha simbólica: el 12 de octubre de 2023 se celebraron las últimas elecciones generales en Gibraltar.

Líderes

El sondeo también preguntó a los participantes quién sería su candidato preferido a ministro principal si tuvieran que elegir entre los actuales miembros del Parlamento de Gibraltar. Los resultados muestran una notable fragmentación en las preferencias de liderazgo, con un 24,39% de los encuestados que eligieron la opción “otro”, lo que indica un deseo significativo de renovación o la falta de identificación con los líderes actuales.

Entre los nombres propuestos, el líder del GSLP, Fabian Picardo, se sitúa en primer lugar con el 15,49% de las preferencias. En segundo lugar aparece el parlamentario del GSD, Damon Bossino, con 14,42%, seguido muy de cerca por la ministra del GSLP Gemma Arias Vasquez y el líder del GSD Keith Azopardi, ambos con un 11,52%.