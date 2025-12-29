Sigur Haveland y Xavier Buhagiar, de Gibraltar, reconocidos por el rey Carlos III en las Condecoraciones de Año Nuevo

El sanitario Sigur Annie Haveland y el inspector de policía Xavier Buhagiar, dos personas relevantes en Gibraltar, han sido elegidos en la lista de Condecoraciones de Año Nuevo de Su Majestad el rey Carlos III en 2026.

La oficina del Gobernador ha dado a conocer los galardones: Sigur Annie Haveland será miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico por los servicios prestados al sector de Salud de Gibraltar. El inspector Xavier Buhagiar recibirá la Medalla de la Policía del Territorio de Ultramar por los servicios prestados en materia de formación policial y por su liderazgo en la Policía del Ministerio de Defensa (Gibraltar Defence Police, GDP) del Peñón.

“La lista de condecoraciones por el Año Nuevo de Su Majestad reconoce a las personas que han prestado un servicio excepcional al Reino Unido en el extranjero y a escala internacional", manifestó el Gobernador, el teniente general Sir Ben Bathurst.

"Felicitemos encarecidamente a Haveland y al inspector Buhagiar por su importante contribución al servicio de ambulancias y a la policía, respectivamente, demostrando a lo largo de muchos años un compromiso desinteresado con la comunidad de Gibraltar”.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, destacó a ambos galardonados: “Tanto Sigurd Haveland como Xavier Buhagiar son muy merecedores del reconocimiento que han recibido de Su Majestad el Rey", subrayó.

Como CEO de St John's Ambulance Gibraltar y paramédico jefe de la GHA, Sigurd Haveland ha dedicado muchos años a la atención y el bienestar de nuestros pacientes. "Bajo la dirección de Sigurd, nuestro Servicio de Ambulancias sigue reforzándose con iniciativas cuyo único objetivo es mejorar la atención al paciente", realzó Picardo.

"Xavier ha tenido una carrera distinguida y ejemplar en la Policía del Ministerio de Defensa de Gibraltar, ganándose el respeto de tanto de sus compañeros como de la comunidad", dijo sobre el inspector. "Desempeñó un papel decisivo en la creación de un proceso de reclutamiento y formación de reclutas para la GDP. Asimismo, ha dedicado un sinfín de horas de su propio tiempo a diversas funciones de voluntariado dentro y fuera del Cuerpo".

"Me complace dar mi más sincera enhorabuena a ambos galardonados”, sentenció.