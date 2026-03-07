Gibraltar activa el protocolo por la bacteria legionela en el ala de personas mayores John Mackintosh

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar (GHA) ha informado que ha detectado trazas de la bacteria legionela en muestras aisladas de agua durante sus rutinarios programas de control en el ala John Mackintosh de los Servicios Residenciales para Personas Mayores.

La GHA ha subrayado que no se han registrado casos humanos de legionelosis vinculados a este hallazgo. Asimismo, aclaró que los resultados preliminares requieren validación y confirmación por parte de los laboratorios, y que hallazgos similares no son infrecuentes en este tipo de controles rutinarios.

Como medida de precaución inmediata, se han retirado temporalmente del servicio todos los puntos de suministro de agua afectados. Mientras tanto, se han dispuesto suministros alternativos de agua potable para garantizar la seguridad y comodidad de residentes, personal y visitantes de las instalaciones.

Además, se ha iniciado un seguimiento reforzado del estado de salud de las personas en el ala John Mackintosh, vigilando cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con la legionelosis. La GHA reiteró que no existen motivos inmediatos de preocupación por la seguridad de los residentes.

La directora de Salud Pública, la doctora Helen Carter, afirmó: “Aunque no hay ningún caso en humanos y los resultados de las pruebas aún no han sido validados, estamos abordando esta situación con la máxima seriedad. Las medidas de precaución están diseñadas para proteger a todos mientras realizamos pruebas internas y, si es necesario, investigamos el origen y aplicamos las medidas correctivas pertinentes. La seguridad de los residentes es nuestra prioridad absoluta”.