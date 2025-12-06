El PP presiona al Gobierno: ¿Ha negociado España con EEUU la desaparición de la Verja de Gibraltar?

El Partido Popular ha lanzado un órdago político sobre uno de los asuntos más sensibles y estratégicos del Estrecho: el futuro de Gibraltar y la eventual desaparición de la Verja que separa el Peñón de La Línea. En una pregunta registrada en el Congreso, con ruego de respuesta escrita, los populares reclaman al Gobierno que aclare si este asunto ha aparecido recientemente en los contactos bilaterales con Estados Unidos y qué valoración han trasladado las autoridades norteamericanas.

En su exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP recuerda que los encuentros regulares entre España y EEUU en materia de defensa suelen incluir la base naval de Rota y la seguridad marítima compartida. Por ello, subraya, la situación de Gibraltar —un enclave cuya titularidad reclama España y que condiciona el equilibrio estratégico del Estrecho— “posee una relevancia estratégica evidente”.

Los populares preguntan de manera directa si el Ejecutivo ha discutido con Washington la posible desaparición de la Verja y, en caso afirmativo, “qué valoración han transmitido las autoridades estadounidenses sobre los posibles efectos de ese cambio territorial y fronterizo”.

Rota, en el centro del tablero

El PP ha registrado además una segunda pregunta, también con respuesta por escrito, esta vez centrada en la base naval de Rota. Tras recordar que la instalación gaditana ha reforzado su papel estratégico con la llegada de nuevos buques, helicópteros y capacidades logísticas —convirtiéndose en una pieza clave para la defensa aliada en el flanco sur europeo—, quiere saber si el Gobierno contempla, junto a EEUU y la OTAN, “una reconfiguración del papel de Rota” si la situación de Gibraltar cambiase.

La cuestión no es menor. Aunque Gibraltar no es un Estado miembro de la OTAN, sí se beneficia de la adhesión del Reino Unido, algo que históricamente ha generado fricciones con España. Pese a ello, el Peñón ha sido utilizado por la Alianza y, sobre todo, por la Marina estadounidense, que valora su ubicación privilegiada para operaciones de vigilancia, patrullaje, reabastecimiento y apoyo logístico entre el Atlántico y el Mediterráneo.

Un asunto sensible

Buena prueba de la importancia estratégica del Estrecho es el tránsito —sin escala— del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, el pasado noviembre. El “gigante del mar” cruzó entre el Peñón y las costas españolas rumbo al Caribe en una operación que, oficialmente, buscaba reforzar las misiones de interceptación marítima contra el narcotráfico y proteger rutas comerciales. Extraoficialmente, su despliegue fue interpretado como un movimiento de presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Semanas después, el Estrecho ha sido testigo del paso de otro coloso: el portaviones de la marina de Estados Unidos Harry S. Truman, dentro de un nuevo despliegue con el que este enorme buque de las fuerzas estadounidenses fortalece la interoperatibilidad con sus propias unidades y con las de los aliados de la OTAN.

La batería de preguntas del PP llega en un momento en el que las relaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea continúan marcadas por la redacción final del tratado para Gibraltar tras el Brexit. En ese contexto, cualquier hipótesis sobre cambios fronterizos en Gibraltar o sobre la capacidad de Rota para absorber nuevas misiones resulta especialmente sensible.