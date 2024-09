El PP considera inaceptable que Rodri no pueda jugar con la Selección Española de Fútbol por gritar "Gibraltar, español"

Algeciras/El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, junto al portavoz de Deportes del Grupo Popular en el Senado, Vicente Azpitarte, consideran "inaceptable" que Rodrigo Hernández, conocido deportivamente como Rodri no pueda disputar este jueves con la selección española de fútbol el encuentro en el que el combinado nacional se medirá a Serbia en el primer partido del Grupo D de la Liga de Naciones, al tener que cumplir el partido de sanción impuesto por la UEFA tras gritar “Gibraltar, español” en las celebraciones posteriores a la victoria de España contra Inglaterra en la final de la pasada final de la Eurocopa de Selecciones Nacionales de Fútbol.

Landaluce lamenta que la UEFA “haya demostrado tener una piel tan fina a la hora de juzgar estos hechos que en modo alguno suponen un insulto para nadie. Es cierto que los jugadores conocen las normas éticas que han de seguir en todo momento cuando se trata de competiciones internacionales, pero que pronunciar la frase 'Gibraltar, español' sea considerado por algunos una ofensa motivadora incluso de quejas a nivel internacional me parece un auténtico despropósito”.

Para el dirigente del PP “estamos además ante un claro caso de vulneración del derecho a la libertad de expresión. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se pronunció esa frase, que insisto, ni por asomo se asemeja a lo que puede suponer una falta de respeto, ni individual ni colectiva. El jugador ha tenido que pagar un precio demasiado grande en comparación a la presunta falta cometida”.

“Al final, quien paga las consecuencias, además de Rodri, es la selección que entrena Luis de la Fuente, un combinado en el que nos vemos reflejados todos los españoles y que supone un modelo de convivencia e integración, por lo que la UEFA nos castiga a todos, mientras que quienes salen ganando en todo este asunto son las autoridades de la colonia británica. Abogamos y apostamos por contar con unas relaciones de buena vecindad entre ambos lados de la verja, lo que sería lógico entre dos pueblos que cohabitan juntos, pero una vez más vemos que la balanza se decanta, también en el tema deportivo, del lado de Gibraltar”, finaliza Landaluce.

Azpitarte también se mostró en contra de esta decisión: “es indefendible que hoy España no pueda contar con un jugador por ejercer su derecho a la libertad de expresión” y continuó reconociendo que “el fútbol es el único deporte en el que de forma habitual se admite que un ente federativo impida a los deportistas ejercer otro derecho fundamental como es el derecho al trabajo por hacer declaraciones basadas en la libertad de opinión; espero que el Consejo Superior de Deportes condene este hecho y pida explicaciones a la UEFA por esta decisión fuera de toda lógica”. El también Senador por Granada se pregunta “¿Qué hubiera ocurrido si esta sanción se la hubieran impuesto para la final de la Eurocopa? ¿También hubiéramos tenido que tragar con ella?” Y terminó admitiendo que “es intolerable que por expresar una opinión en libertad y en un acto que no se celebra dentro de un terreno de juego, hoy un español no pueda defender el escudo de nuestra nación”.