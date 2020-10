El posible cierre de Andalucía no afectará al paso entre La Línea y Gibraltar

El posible cierre de la comunidad autónoma de Andalucía para evitar la expansión del coronavirus, lo que se decidirá en la reunión que este miércoles por la tarde en la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, no afectaría al paso entre La Línea y Gibraltar. Así lo ha conocido este miércoles el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, tras dialogar con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

"Hoy he tenido una conversación larga, positiva y cordial con el presidente de la Junta. El control de los contagios de Covid-19 es una tarea común que todos compartimos. Pude hacerle partícipe de las medidas que anunciamos ayer y que entrarán en vigor el viernes. El presidente me trasladó el contenido de las medidas que esperaba anunciar más adelante en el día de hoy. Abordamos el cruce en la frontera y me garantizó que el tráfico esencial y que los trabajadores podrían seguir entrando y saliendo de Andalucía. Yo le confirmé también nuestro propósito de realizar pruebas aleatorias a trabajadores transfronterizos. No cabe duda de que mantendremos un contacto estrecho a medida que la situación evolucione y a medida que esperamos que todas las jurisdicciones consigan controlar el número de personas contagiadas", ha explicado Picardo.