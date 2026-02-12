La Policía de Gibraltar investiga la muerte de un hombre de 79 años en Watergardens

La Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) está investigando las circunstancias en torno a la muerte de un hombre de 79 años, fallecido este jueves en la zona de Watergardens, un suceso que ha causado revuelo público en el Peñón. Desde el comunicado de la Policía del Peñón se califica como una "muerte súbita".

Agentes del equipo de respuesta y personal del servicio de ambulancias de Gibraltar se desplazaron a la zona de Watergardens poco antes de las 11:45 de la mañana tras recibir el aviso de emergencias. Las autoridades policiales del Peñón avanzan que "por el momento, la muerte no se considera sospechosa". La Policía ha informado al juez de instrucción y se ha iniciado una investigación.

La Policía Real de Gibraltar tiene conocimiento de que se están difundiendo en las redes sociales imágenes grabadas con teléfonos móviles en el lugar de los hechos e insta al público a que borre las copias del vídeo si las ha recibido y se abstenga de compartirlo, "por respeto a los familiares y amigos del fallecido y a cualquier otra persona que pueda haberse visto afectada por el incidente".

"Pedimos a cualquier miembro del público que pueda haberse visto afectado por este incidente, ya sea por haberlo presenciado o por haber recibido y visto el vídeo grabado en el lugar de los hechos, que se ponga en contacto con la línea de ayuda gratuita 111 de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar", han reclamado las autoridades.