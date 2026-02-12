“Saludos desde Gibraltar. ¿Necesitas algo?”: el mensaje que vincula a un abogado turco con Jeffrey Epstein

"Saludos desde Gibraltar. ¿Necesitas algo?". Con esta frase, acompañada de una foto realizada en alguna parte del Peñón junto a un mono, un hombre saludó el 19 de febrero de 2019 a Jeffrey Epstein (1953–2019), el financiero estadounidense que amasó una gran fortuna y tejió una amplia red de contactos con políticos, empresarios y celebridades, mientras ocultaba actividades ilícitas de tráfico y abuso sexual de menores en sus propiedades en Estados Unidos y el Caribe. El visitante del Peñón ha sido identificado como Arda Beşkardeş, un abogado de origen turco radicado en Nueva York que, según las investigaciones del FBI, mantuvo vínculos profesionales con Epstein relacionados con "asuntos financieros y asesoramiento legal". Según medios de comunicación de Turquía, está siendo investigado para determinar si su labor encubría la preservación de la situación legal de las personas en Estados Unidos relacionadas con la trama. No hay constancia de que se enfrente cargos judiciales en EEUU ni en otro país por ese motivo.

La reciente publicación de millones de páginas de documentos, imágenes y vídeos detallando las actividades criminales del multimillonario estadounidense revelan un sistema cuidadosamente diseñado para captar, manipular y explotar sexualmente a más de mil mujeres y niñas durante dos décadas. Su arresto y posterior muerte en prisión, oficialmente catalogada como suicidio, dejaron numerosos interrogantes y han derivado en la publicación de documentos que revelan la magnitud de un entramado que expone cómo riqueza e influencia pueden encubrir delitos graves durante años. En este archivo, publicado por el Departamento de Defensa de EEUU tras las presiones del Congreso y la opinión pública, ha puesto bajo lupa internacional esas comunicaciones desde Gibraltar que involucran, supuestamente, al abogado. Los registros, que incluyen intercambios de iMessages entre “Arda” y Epstein, han generado cobertura en medios turcos sobre qué vínculo mantenían.

Según los medios turcos, Beşkardeş facilitó la apertura de una cuenta en el Bank of America para Jane Doe, una de las víctimas de Epstein, con el fin de engañar a las autoridades de inmigración, y de recibir diversos pagos enviados directamente por el empresario entre 2016 y 2018. Estos pagos aparecen en los documentos como realizados bajo la apariencia de "servicios legales". Según un informe de Orçun Ak de Oda TV , en un correo electrónico incluido en los archivos del caso, Epstein responde con un "¡Genial!" a Beşkardeş, quien "anuncia" que ha completado las transacciones para una mujer llamada "Karyna". La sincera respuesta de Beşkardeş, refiriéndose al gerente financiero de Epstein, Darren Indyke, sobre el pago, es notable: "¿Debería llamar a Darren para hablar del pago? ¿Y cuándo quieres tu toalla?".

Jeffrey Epstein / Europa Press

Otro diálogo entre ambos plantea preguntas sobre la vinculación en la red de abusos. Beşkardeş dice: "Saludos desde Gibraltar. ¿Necesitas algo?". Epstein responde: "Qué gracioso. ¿Un cliente nuevo?". Beşkardeş: "Estoy trabajando en ello. La calidad de los inmigrantes potenciales ha disminuido considerablemente desde la llegada de Trump".

En los meses siguientes mantuvieron varias comunicaciones, aunque sin aparente relevancia. La semana después de enviarle un mensaje desde Gibraltar, Arda le pregunta a Epstein: "¿Puedes llamar?". Y añade que está "sentado con ella". En marzo, le dice a Epstein: "Me reuniré con ella el lunes, te actualizaré entonces. ¿Todavía quieres tomar café?". En abril le remite un mensaje diciendo: "Recibí la confirmación del cambio de nombre. Vi la nueva licencia". El último mensaje del hilo, el 21 de mayo, proviene de Epstein informando que está en París. Arda le pregunta entonces si puede llamar. Un poco más de un mes después, Epstein fue arrestado.

Según los registros de interrogatorio del FBI citados por los medios turcos, la relación entre Jean-Luc Brunel, propietario de Karin Models, que supuestamente suministraba mujeres a la red de prostitución de Epstein, y Beşkardeş fue la clave para las operaciones de concesión de visados. Según las investigaciones, estuvo proporcionando "visas de trabajo" a chicas cuyas solicitudes de visa de turista fueron rechazadas, legitimando así la logística de la red de explotación. Brunel, detenido en el aeropuerto el 8 de diciembre de 2020 mientras se dirigía a Senegal por cargos de agresión sexual y trata de personas, fue hallado muerto en prisión, al igual que Epstein.

En 2014, Arda Beşkardeş apareció en un episodio especial de My Story, un programa producido por la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) que se centró en narrar historias de éxito. El episodio, que fue presentado con el tema "El camino de la nada a un abogado exitoso en Nueva York", fue marcado como "oculto" en los archivos digitales y canales oficiales de TRT. Se supo que Beşkardeş también participó en programas como "experto" en VOA (Voice of America), que está financiado por el Gobierno de Estados Unidos.