La Policía Real de Gibraltar deniega la entrada al Peñón a más de 1.100 personas en lo que va de año por carecer de la documentación necesaria

Gibraltar/La Policía Real de Gibraltar ha denegado la entrada al Peñón a más de 1.100 personas en lo que va de año por no poseer los documentos o visados adecuados para poder hacerlo. En el segundo semestre de 2024, la cifra rondó las 4.000. La mayor parte tuvo lugar en la frontera terrestre, donde la Agencia de Fronteras y Guardacostas (BCA, por sus siglas en inglés) devuelve a España a los que no cumplen con los requisitos.

La Policía de Gibraltar indica que, en algunas circunstancias, aunque las personas pueden tener el permiso o certificado adecuado, sus intenciones no son auténticas ni honestas. "En tales casos, los agentes de la BCA y de la División Especial interrogan a esas personas para tratar de determinar sus verdaderas intenciones. Si se descubre que no son turistas de buena fe o que intentan confundir o engañar a los funcionarios de inmigración, se les puede denegar la entrada y se les devuelve al lugar de procedencia, que puede ser el Reino Unido en el aeropuerto, Marruecos si llegan a través de la terminal del transbordador o de vuelta a través de la frontera terrestre. Este es especialmente el caso de las personas sospechosas de intentar utilizar Gibraltar como puerta de entrada a la UE utilizando el aeropuerto o el servicio de ferris", indica.

En lo que va de 2025, se ha denegado la entrada a 10 personas por este motivo, de las cuales cinco son marroquíes, dos paquistaníes, un ruso, un yemení y un congoleño.

En el segundo semestre de 2024, también se denegó la entrada a 37 personas que se creía que querían entrar en la UE sin la documentación adecuada. El 75% era de nacionalidad marroquí, y el resto eran nacionales chinos, sirios, nigerianos, egipcios, zimbabuenses, pakistaníes y congoleños.

La comisaría gibraltareña ofrece estos datos después de que haya detenido a un hombre de nacionalidad marroquí con permiso de residencia en el Reino Unido que voló al aeropuerto internacional de Gibraltar al que los agentes de la BCA le denegaron la entrada ante la sospecha de que su intención era la de viajar a España sin poder demostrar que pudiera hacerlo.

Los agentes no consideraron que fuera un turista de buena fe en Gibraltar, por lo que se le denegó el permiso de inmigración y se le informó de que debía embarcar en el vuelo de regreso al Reino Unido. H. N., de 29 años, se negó a ello, por lo que fue detenido por detectives de la División Especial por un delito de obstrucción a un funcionario de inmigración. Mientras se encontraba en la comisaría de New Mole House, se descubrió que llevaba cannabis encima y fue detenido y acusado de posesión e importación de una droga controlada de clase B. Se declaró culpable de ambos delitos y ya no se encuentra en Gibraltar.