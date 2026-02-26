Picardo presenta el Tratado en el Parlamento de Gibraltar: "Elegimos la cooperación, pero retenemos el control"

“Debemos ser claros en que este no es un acuerdo que hayamos elegido negociar. Es un acuerdo que hemos tenido que negociar”. Así reaccionó este jueves el ministro pincipal del Peñón, Fabián Picardo, tras su presentación oficial al Parlamento local del recién publicado Tratado de Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido. “Elegimos la cooperación, pero retenemos el control”, agregó, subrayando la prioridad del Gobierno gibraltareño de mantener la soberanía británica mientras se asegura una relación funcional con la UE y España.

El proyecto del tratado, que ya ha sido depositado en las bibliotecas de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores británicas, establece las bases para nuevas reglas sobre inmigración, circulación de personas y movimiento de mercancías, con el objetivo de eliminar fricciones en la frontera terrestre y garantizar la fluidez económica entre Gibraltar y y la vecina Europa.

El ministro principal destacó que la publicación del texto tiene lugar mientras culmina un riguroso proceso de revisión legal y coordinación entre los equipos del Reino Unido y Gibraltar, en paralelo con la UE, y enfatizó que se ha compartido previamente con el líder de la oposición, Keith Azopardi (GSD), así como con los medios de comunicación locales bajo estrictas condiciones de embargo. “Estamos trabajando mano a mano con el Reino Unido y la UE para que este acuerdo pueda entrar en vigor lo antes posible y brindar certeza a la población y la economía de Gibraltar”, aseguró.

Entre los elementos destacados del proyecto se incluye la creación de nuevas instalaciones para el control de pasaportes en el aeropuerto de Gibraltar, destinadas a reemplazar los controles rutinarios en la frontera terrestre con España, y la introducción de nuevas tasas de impuestos indirectos y un “impuesto sobre transacciones”, manteniendo a Gibraltar completamente libre de IVA.

El ministro principal insistió en que, aunque el acuerdo "no es perfecto", representa una oportunidad para asegurar el acceso al mercado europeo y evitar una frontera dura, asegurando estabilidad económica y social tras el Brexit. “En un mundo globalizado, el aislamiento no es independencia, es un callejón sin salida”, advirtió.Picardo ha anunciado que presentará oficialmente en el Parlamento la próxima semana una moción para instar al Reino Unido a ratificar el acuerdo.

La moción, que será debatida en los próximos días, busca la ratificación del tratado. El texto, que ya ha sido compartido con el líder de la oposición, señala que la ratificación beneficiará directamente al pueblo y la economía de Gibraltar y reafirma que el tratado fue negociado por el Gobierno de Gibraltar junto con el Reino Unido, representando al territorio. Textualmente dice: “Esta Cámara insta al Gobierno de Su Majestad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a ratificar, en beneficio de Gibraltar y su Pueblo, el Acuerdo en relación con Gibraltar entre el Reino Unido y la Unión Europea tras negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Gibraltar, junto con el Reino Unido, en nombre y representación de Gibraltar, y que el Gobierno de Su Majestad de Gibraltar ha presentado en esta Cámara el 26 de febrero de 2026.”