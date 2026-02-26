Juanma Moreno sobre el Tratado de Gibraltar: "La Verja invisible de la diferencia de renta también hay que eliminarla"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado nuevamente que el Campo de Gibraltar sea catalogado como una Zona de Especial Interés Económico, conforme se estipula en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para favorecer el desarrollo de la comarca al calor del Tratado sobre Gibraltar, publicado oficialmente este jueves por la Comisión Europea.

"Hay tres cosas que sí creo que son importantes y que siempre hemos pedido. Una de ellas es promover la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Interés Económico, conforme el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay muchas zonas también ya definidas en Italia", ha matizado Moreno en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Moreno también ha demandado que se ponga en marcha el Plan Integral de Inversiones, Infraestructuras, Equipamientos Sociales y la incorporación efectiva de la Junta de Andalucía y el Campo de Giraltar a los órganos de seguimiento y desarrollo del acuerdo. "Vamos a quitar la Verja, pero esa Verja invisible, que es la diferencia de renta que hay, de riqueza, entre los ciudadanos del Campo de Gibraltar y Gibraltar tenemos también que eliminarla", ha reflexionado Moreno. Como fórmula para conseguirlo, el presidente andaluz ha apelado a la fiscalidad: "Tiene que adaptarse la fiscalidad gibraltareña de la colonia a la fiscalidad de la Unión Europea para que no tengamos allí un territorio que se convierta en una isla. Los niveles de renta se tienen que equiparar entre ambos lados porque creo que eso será netamente positivo".

Documento Traducción al español: Consulte el texto completo del Tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido Descargar

El presidente de la Junta ha valorado como "positivo" cualquier acuerdo que suponga "una mejora para la calidad de vida", aunque ha dicho haber echado de menos la participación activa del territorio en las negociaciones. "Echamos un poquito de menos una participación más activa por parte de los alcaldes de la zona y también de la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias y responsabilidades en ese ámbito. Pero hasta conocer la letra pequeña del acuerdo, siempre sin renunciar a la soberanía de España sobre el Peñón, ya que nosotros consideramos Gibraltar andaluza y española, nos parece que puede ser positivo el hecho del uso compartido del aeropuerto, que la Policía Nacional tenga presencia también en Gibraltar en el control de pasaportes o que se facilite a los trabajadores y trabajadoras del Campo de Giraltar el acceso a su lugar de trabajo", ha manifestado.