Picardo anuncia ayudas para las empresas de Gibraltrar ante el impacto inicial del Transaction Tax

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado un paquete de medidas de apoyo dirigido a las empresas locales para amortiguar el impacto inicial del nuevo Transaction Tax, que entrará en vigor el próximo 10 de abril, según ha informado la GBC. El gravamen, acordado en el marco del tratado post-Brexit, sustituirá a los actuales derechos de importación y se aplicará a los bienes importados o fabricados en Gibraltar -no a los servicios- con un tipo inicial del 15%, que aumentará progresivamente al 16% en 2027 y al 17% en 2028, en línea con los estándares mínimos de la Unión Europea para garantizar la fluidez comercial con España.

Entre las medidas anunciadas figura una deducción fiscal durante los primeros 90 días de aplicación del impuesto para contrarrestar su efecto inmediato. Además, las empresas del sector minorista y mayorista que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de una exención del impuesto sobre actividades económicas durante los primeros seis meses. El paquete está dirigido a contribuyentes que estén al día en sus obligaciones legales y que empleen a menos de 250 trabajadores.

Para apoyar el empleo, el Gobierno aplicará una exención de las tasas de registro de vacantes durante 36 meses, con el objetivo de facilitar la contratación en un contexto de adaptación al nuevo sistema fiscal.

Moratoria en alquileres comerciales

Otra de las medidas destacadas es una moratoria de 24 meses en las subidas de alquiler para locales destinados al comercio minorista o mayorista. En caso de que se produzcan incrementos contrarios a esta moratoria, el Ejecutivo impondrá un recargo sobre los ingresos por alquiler del propietario afectado.

Además, las empresas suministradoras de combustible pasarán a tributar al tipo estándar del impuesto de sociedades. Picardo subrayó que espera que todas las compañías “paguen su parte justa”, incluidas las dedicadas al bunkering, tras este cambio favorable en su tratamiento fiscal.

El ministro principal indicó que el Gobierno ha solicitado un análisis preliminar para garantizar que las medidas no vulneran las normas sobre ayudas de Estado. No obstante, advirtió de que, si alguna resultara incompatible, se modificará “en la mínima medida necesaria” para ajustarla a la legalidad.

Con este paquete de apoyo, el Ejecutivo gibraltareño busca facilitar la transición hacia el nuevo Transaction Tax, una pieza clave del acuerdo post-Brexit que permitirá mantener la apertura de la frontera y la libre circulación de mercancías con el entorno europeo.