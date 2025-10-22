El partido que impulsó el Brexit plantea convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de inmigrantes que solicitan asilo

El líder de Reform UK, Nigel Farage, y la candidata a la elección parcial de Runcon y Helsby, Sarah Pochin.

El antes llamado Partido del Brexit, fundado por derechista Nigel Farage, ha defendido en el Parlamento británico la posibilidad de convertir a Gibraltar y las Malvinas en centros de procesamiento de inmigrantes solicitantes de asilo. Así lo comentó la diputada del ahora denominado Reform UK Sarah Pochin, quien durante un debate parlamentario en Westminster Hall no descartó la posibilidad a preguntas del diputado laborista Luke Charters.

"Reform UK ha planteado la idea de utilizar territorios británicos de ultramar como parte de sus planes de tramitación de asilo. ¿Podría la honorable dama aprovechar esta ocasión para descartar que se lleve a cabo cualquier tramitación de asilo en las Malvinas o Gibraltar como parte de las políticas de Reform UK?", espetó el laborista, a lo que la primera diputada mujer de la historia del partido derechista respondió: “No, no descartaré ninguna política posible”.

La reacción en Gibraltar fue inmediata. Desde el Número Seis, sede del Gobierno, se subrayó que Gibraltar goza de autonomía en materia de inmigración, que posee su propio sistema legal y que cualquier decisión de este tipo debería contar con la aprobación del Gobierno local.

“El uso de Gibraltar como centro de procesamiento sería imposible debido a la densidad de población, el espacio limitado y las consideraciones políticas y legales”, afirmaron las autoridades gibraltareñas. Asimismo, reiteraron que la política de inmigración es competencia del territorio, no del Reino Unido.

La idea de crear centros de procesamiento “offshore” no es nueva en el Reino Unido. En los últimos años, el gobierno británico ha explorado la posibilidad de externalizar la evaluación de solicitudes de asilo en lugares como Ruanda, con el objetivo de reducir la llegada de migrantes por vía marítima.

Las declaraciones de Pochin generan preocupación porque sugieren que Gibraltar, a pesar de su tamaño y densidad, podría ser considerado para un papel similar. La propuesta no constituye una política oficial y no se ha iniciado ningún proceso formal en ese sentido.

Varios diputados británicos criticaron las declaraciones de Pochin, calificándolas de “extraordinarias” y poco realistas. En las redes sociales, la noticia generó una oleada de burlas.