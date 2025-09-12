El papa León XIV nombra a Charles Azzopardi nuevo obispo de Gibraltar

El papa León XIV ha nombrado a monseñor Charles Azzopardi como nuevo obispo de Gibraltar, en sustitución de monseñor Carmel Zammit, cuya renuncia fue aceptada tras alcanzar el límite de edad establecido por la Iglesia. El anuncio oficial fue realizado este viernes en Gibraltar por el propio obispo emérito.

Conocido popularmente como Padre Charlie, el nuevo prelado ejercía hasta ahora como párroco de la iglesia de Santa Teresa y rector del Santuario de Nuestra Señora de Europa. Nacido en Gibraltar en 1962, fue ordenado sacerdote en 1992 por el obispo Bernard Devlin. Durante más de tres décadas ha desarrollado una amplia labor pastoral y social, entre ellas la atención a personas vulnerables y la gestión de un comedor social desde 1998.

Las campanas de la Catedral de Santa María la Coronada repicaron al mediodía para celebrar el nombramiento, mientras numerosos fieles y autoridades se acercaron a felicitar al nuevo obispo. Entre ellos, el ministro principal, Fabián Picardo, y el líder de la oposición, Keith Azopardi.

“Creo que no podría ser más feliz que al ser llamado a ser obispo de Gibraltar”, declaró mons. Azzopardi. “Amo Gibraltar, es el mejor lugar del mundo”. Asimismo, expresó su devoción a Nuestra Señora de Europa, patrona del Peñón, y agradeció a su predecesor sus años de servicio.

Por su parte, el obispo emérito Carmel Zammit afirmó que la designación de su sucesor había llegado con rapidez y destacó el profundo vínculo de Azzopardi con la comunidad gibraltareña: “Es un hombre de todos, y ha hecho mucho por Gibraltar”.

El nombramiento ha sido recibido con entusiasmo tanto dentro como fuera del Peñón. El cardenal Vincent Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, subrayó la experiencia pastoral del nuevo obispo y recordó la importancia espiritual y simbólica del Santuario de Nuestra Señora de Europa en el contexto mediterráneo.

El ministro principal, Fabián Picardo, celebró la decisión del Papa: “Estoy seguro de que este nombramiento será acogido con alegría en toda la comunidad, no solo entre los católicos, sino también por personas de todas las religiones y creencias”.

mons. Azzopardi será el noveno obispo de Gibraltar y el tercero de origen gibraltareño, tras los obispos Rapallo y Caruana. La fecha de su ordenación e instalación oficial será anunciada en los próximos tres meses.