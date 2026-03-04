Núñez Feijóo pide que el Tratado de Gibraltar se "ventile" y se vote en el Congreso de los Diputados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido debe "llevarse y votarse en las Cortes" y ha precisado que su partido lo ha trasladado "muy claramente" a las cancillerías europeas.

Núñez Feijóo, que ha participado este miércoles en un desayuno informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía, ha asegurado que el PP ha estudiado el acuerdo sobre Gibraltar, de más de 600 páginas "en inglés", y ha constatado que "Reino Unido gana y España pierde". "Y Gibraltar se convierte en un territorio de la Unión Europea cuando el Reino Unido ha decidido salirse de la UE", ha añadido.

En opinión del líder del PP, este "no es un acuerdo mixto" de la UE con el Reino Unido. Ha defendido que España "tiene que estar" en ese pacto y que el Parlamento lo valide. "Esto ha de llevarse a las Cortes y esto ha de votarse en las Cortes", ha insistido.

Además, ha asegurado que, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "tienen que explicar este acuerdo al conjunto de los españoles". "Tienen que detallar en el Congreso de los Diputados, dentro de los 600 folios, cuál es la posición, y después los grupos parlamentarios nos podremos posicionar", ha dicho.

Según ha manifestado, "esto es lo mismo que lo de la política exterior española". "¿Por qué estamos más solos? ¿Por qué ya nadie quiere reunirse con nosotros? ¿Por qué no formamos parte de la mesa donde se decide la posición estratégica de la Unión Europea? ¿Por qué pretendemos utilizar la política exterior como una parte de la política partidista y la política nacional? Esto también forma parte de ese acuerdo con Gibraltar", ha advertido.

El presidente del PP ha asegurado que su partido ha trasladado "muy claramente" a las cancillerías europeas que el acuerdo respecto a Gibraltar "se tiene que ventilar en el Congreso de los Diputados, porque es un acuerdo mixto".

Para respaldar su exigencia ha aludido al momento en el que Francia pidió que el asunto de Andorra fuese un acuerdo mixto y se pudiese discutir en la Asamblea francesa. "Esta es nuestra posición, una posición, en defensa de los intereses de nuestro país", ha concluido.