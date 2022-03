Gibraltar llora la muerte de su exgobernador Sir John Chapple, ex jefe del Estado Mayor británico

Gibraltar está de luto por el fallecimiento del mariscal de campo Sir John Chapple, quien fuera jefe del Estado Mayor británico desde 1988 hasta 1992 y gobernador del Peñón desde 1993 hasta 1995. El ilustre militar murió este viernes a los 90 años en su casa de Salisbury después de una breve enfermedad. Deja esposa y cuatro hijos.

Chapple participó al principio de su carrera en la Emergencia malaya -el conflicto colonial en la Malasia británica que se libró en los años 1948 y 1960- y más tarde en la Confrontación Indonesio–Malaya, una guerra no declarada librada en la isla de Borneo entre 1962-1966. Durante la Guerra del Golfo fue uno de los principales asesores del Gobierno británico.

Según recuerda The Times en su obituario, cuando era solo un niño, Chapple conoció a Rudyard Kipling en el Brown's Hotel, donde el gran autor imperial había escrito El libro de la selva. La anécdota define al exgobernador de Gibraltar como un hombre a caballo entre dos épocas, que vivió algunos de los conflictos históricos del imperio británico y luego supo adaptarse a los nuevos tiempos para seguir siendo importante.

"Me entristeció mucho enterarme de la muerte del exgobernador, el mariscal de campo Sir John Chapple. Sir John siguió siendo, durante su jubilación, un gran partidario de Gibraltar, asistiendo a todos nuestros eventos cuando podía. Lo vi por última vez en un evento del Día de Gibraltar en Londres antes de la pandemia", explicó el ministro principal, Fabián Picardo.

"Se le echó mucho de menos el lunes, cuando todos los exgobernadores se reunieron en Londres con motivo de que el Regimiento Real de Gibraltar montara la Guardia en el Palacio de Buckingham, cuando él habría estado en su elemento. El obituario del Times afirma acertadamente que Sir John tenía "un intelecto penetrante... no era un denigrante, no provocaba enemistad... parecía no tener malicia... [pero] poseía un travieso sentido del humor". Así es como lo recordaré".

Sir Joe Bossano, quien fuera ministro principal en el momento en que Sir John era gobernador, lamentó mucho enterarse de la muerte de Chapple. "Fue un buen amigo y apoyó mucho a mi gobierno en el momento en que fue gobernador, aunque en ese momento teníamos una buena cantidad de disputas con Londres. A pesar de eso, fue de gran ayuda para todos nuestros planes y acciones y disfruté trabajar con él debido a su gran sentido del humor. Lo recuerdo con mucho cariño y transmito mis condolencias a Lady Chapple y sus hijos".

Las banderas ondearán a media asta en Gibraltar este domingo y el día del funeral de Sir John Chapple como muestra de respeto y cariño del pueblo gibraltareño.