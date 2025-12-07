Monseñor Charles Azzopardi, nuevo obispo de Gibraltar ante más de 3.000 fieles: “Gracias, gracias, gracias"

En una ceremonia cargada de emoción y espiritualidad, monseñor Charles Azzopardi fue ordenado este domingo como nuevo obispo de Gibraltar ante la presencia de más de 3.000 personas que llenaron una carpa instalada en el Victoria Stadium para acompañar este momento histórico para la comunidad católica del Peñón.

El acto, celebrado en una gran carpa acondicionada como catedral para la ocasión, marcó la sucesión episcopal tras la jubilación de monseñor Carmel Zammit. Con esta ordenación, monseñor Azzopardi se convierte en el noveno obispo de Gibraltar, culminando una trayectoria de servicio muy reconocida en la comunidad local, especialmente por su labor en St. Theresa’s y en el comedor social.

Una jornada de emoción y gratitud

Antes del inicio de la ceremonia, monseñor Azzopardi expresó su profunda emoción ante el apoyo recibido: “Estoy emocionado, agradecido y muy tocado por el cariño de la iglesia y del pueblo de Gibraltar”, afirmó.

El obispo entró a pie por un pasillo de 60 metros acompañado del clero. Describió la experiencia como “impresionante” y destacó la belleza del montaje preparado para la celebración. Azzopardi, quien pasó días previos en retiro espiritual, aseguró vivir este paso con serenidad: “Debo decir que hay una paz tremenda dentro de mí”.

La consagración estuvo presidida por el arzobispo de Civitas Ducalis, el gibraltareño Mark Miles, quien dirigió la primera parte del rito antes de que el propio Azzopardi continuara la celebración de la misa. “Hoy es un día fantástico para la Iglesia en Gibraltar”, señaló Miles a Gibraltar Chronicle, destacando la alegría de ver a un gibraltareño asumir este cargo. “Todos conocemos el gran corazón del padre Charlie, y su amor incondicional ya demostrado”. Durante el rito, el arzobispo instó al nuevo obispo a custodiar la fe y ejercer su misión con entrega total: “Pedimos que el Espíritu le conceda la fortaleza necesaria para guiar la Iglesia en Gibraltar y para santificar almas”.

Los co-consagrantes fueron el arzobispo de Gran Bretaña, Miguel Maury Buendía, y el obispo saliente, monseñor Carmel Zammit, quien expresó su alegría tanto por el relevo pastoral como por el inicio de su propia etapa de retiro en Malta.

Una celebración multitudinaria y participativa

La ceremonia, de dos horas de duración, incluyó lecturas de figuras destacadas de la vida religiosa gibraltareña, como la hermana Jennifer, carmelita descalza residente en Ronda, así como de monseñor John Pardo. Monseñor Paul Bear también acompañó el rito.

Entre los asistentes se encontraban autoridades civiles como el gobernador de Gibraltar, teniente general sir Ben Bathurst; el viceministro principal, Joseph García, en representación del convaleciente Fabián Picardo; y el líder de la oposición, Keith Azopardi. El coro de GAMPA (Academia de Música y Artes Escénicas de Gibraltar) interpretó los himnos litúrgicos y miles de fieles participaron en la comunión.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el nuevo obispo recorrió los pasillos del recinto para bendecir a los presentes, gesto que fue recibido con prolongados aplausos. “Gracias, gracias, gracias”, expresó visiblemente conmovido.

Azzopardi también tuvo palabras para quienes siguieron la ceremonia a distancia: “Mi corazón y mis pensamientos están con todos los que no pudieron estar aquí y nos siguen por las redes sociales, desde Singapur hasta Londres, Irlanda o Madrid”.

Tras la misa, los asistentes participaron en un encuentro informal con bebidas en la misma carpa para celebrar la ordenación. Con su llegada al episcopado, monseñor Azzopardi inicia una nueva etapa al frente de la diócesis gibraltareña, comprometiéndose a orar por toda la comunidad y a agradecer personalmente el apoyo recibido.