El modelo de Andorra agita la política de Gibraltar en plena negociación del Brexit

El modelo de Andorra que el entonces ministro principal Peter Caruana promocionó como posible solución para el conflicto de Gibraltar en 2002, cuando España y Reino Unido hablaban de compartir la soberanía del Peñón en el marco del Proceso de Bruselas, ha vuelto dos décadas a la primera línea de la actualidad para agitar la política gibraltareña en un año electoral.

La polémica la encendió el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, cuando publicó el pasado 20 de julio un tuit en el que, sobre una fotografía del líder de la oposición, Keith Azopardi, se leía Vote GSD, get Andorra (Vota GSD, consigue Andorra). El propio Picardo explicaba que ese era el motivo por el que no invitaría a Azopardi a participar de la negociación posterior al Brexit, tal y como su rival político demanda desde hace tiempo. "Por eso no me sentaré al lado del señor Azopardi en la negociación de la UE. Por eso, el señor Azopardi nunca debería representar a Gibraltar en ninguna negociación con España o la UE. Su opinión de que Andorra no supone una soberanía conjunta envía una señal equivocada a España, la UE y el Reino Unido", dijo Picardo.

Azopardi respondió al ministro principal por el meme, que calificó de "falso, ofensivo y fabricado" como recurso de una "táctica desesperada". Su posición favorable a la solución andorrana para Gibraltar, subrayó, la publicó en un análisis jurídico hace 14 años y sacarla ahora, afirma, está fuera de contexto.

Andorra es el único país del mundo que cuenta con dos jefes de estado. Esto proviene de un documento de origen medieval conocido como Pariatge (pareaje). Desde la Constitución aprobada en 1993 se define como un coprincipado parlamentario cuya soberanía reside en el pueblo. "Un Estado democrático y social independiente que respeta el Estado de Derecho", se lee en su Carta Magna, que tiene vínculos con España y Francia a través de sus dos jefes de Estado, los copríncipes del Principado de Andorra, que son el obispo de Urgell y el presidente de la República Francesa.

Los defensores de este modelo entienden que esto permitiría a Gibraltar conseguir una posición internacional similar, ya que desde la Constitución de 1993, Andorra pudo entrar como 184º “estado independiente, de derecho, democrático y social" en la ONU. Es decir, el Peñón dejaría de estar en la lista de territorios por descolonizar de las Naciones Unidas.

La propuesta entonces inaudita como vía de escape para el enrocadísimo conflicto diplomático de Gibraltar la lanzó Caruana cuando Madrid y Londres habían generado una gran inquietud en la Roca hace más de veinte años. Los dos países habían incluido la soberanía de Gibraltar en la agenda de trabajo trazada por el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, y su colega español, Josep Piqué, después de que ambos decidieran, en julio de 2001, reanudar la negociación que había empezado en 1984. Ana Palacio continuó la tarea de Piqué en Exteriores, pero todas estas conversaciones se fueron al traste cuando, el 7 de noviembre de 2002, el pueblo gibraltareño rechazó en masa en un referéndum cualquier intento de soberanía compartida.

Antes de eso la vía andorrana se exploró, aunque no gustaba en Gibraltar ni convencía a España. El propio Caruana renegó de ella años después, en 2011: "Gibraltar no estaría dispuesto a aceptar ningún modelo que permitiese que una persona o una autoridad ajena a Gibraltar, como un obispo o un príncipe -como es el caso de Andorra-, ejercieran poderes de ningún tipo", declaró.

This is why I won't sit next to Mr Azopardi in the EU negotiation. This is why Mr Azopardi should never represent Gibraltar in any negotiation with Spain or the EU. His view that Andorra is not joint sovereignty sends the wrong signal to Spain, the EU & UK. pic.twitter.com/iQUCB1eKPf