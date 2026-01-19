Gibraltar se suma al luto por la tragedia ferroviaria de Córdoba y traslada su apoyo a España

El Gobierno de Gibraltar ha expresado este lunes su más sentido pésame tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba), en la que han perdido la vida decenas de personas y otras muchas han resultado heridas de gravedad. El suceso ha provocado una profunda conmoción también al otro lado de la Verja, desde donde se ha trasladado un mensaje de cercanía y solidaridad al conjunto del pueblo español.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo gibraltareño señala que, en estos momentos tan difíciles, tanto el Gobierno como el pueblo de Gibraltar tienen presentes “en sus pensamientos y oraciones” a todas las personas afectadas, especialmente a las familias y seres queridos de las víctimas mortales, así como a quienes continúan recibiendo atención sanitaria.

La línea ferroviaria siniestrada es utilizada con frecuencia por ciudadanos gibraltareños y residentes en Gibraltar, si bien, por el momento, no consta que ninguno de ellos se haya visto implicado en el accidente.

El ministro principal, Fabián Picardo, ha escrito personalmente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como a otras autoridades españolas competentes, para transmitirles las condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo de Gibraltar y reiterar su apoyo a las instituciones españolas.

“En nombre del pueblo de Gibraltar, deseo transmitir nuestro más sincero pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos y a todas las personas afectadas por este trágico accidente. En este momento de profundo dolor, Gibraltar se solidariza con el pueblo de España”, ha señalado Picardo en su mensaje.