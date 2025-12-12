Locura en Gibraltar por las matrículas sin letra G: más de 500.000 libras recaudadas en solo tres horas

La fiebre por las matrículas personalizadas sin G ha desatado este viernes una auténtica avalancha de compradores en Gibraltar. En apenas tres horas, las ventas superaron las 500.000 libras (unos 569.000 euros) según confirmó el Gobierno, después de que el sistema se activara oficialmente a las 10:00.

La respuesta fue inmediata: coleccionistas, curiosos y propietarios de vehículos se lanzaron a por las combinaciones más exclusivas, algunas de las cuales desaparecieron prácticamente al instante. Varias matrículas de alto valor quedaron reservadas en los primeros minutos, reflejando la enorme expectación generada desde el anuncio del lanzamiento.

Este nuevo lote de identificadores sin G se suma al programa de matrículas personalizadas que Gibraltar introdujo hace un año, y que ya ha generado alrededor de 2,5 millones de libras para las arcas públicas. Las autoridades mantienen además reservadas para futuras subastas una serie de matrículas ultraexclusivas —como “1” o “F1”— muy codiciadas por coleccionistas de todo el mundo.

El catálogo completo, con precios que oscilan entre las 5.000 y las 50.000 libras según la combinación de letras y números, está disponible en la web oficial personalisedplates.gov.gi, donde los conductores pueden diseñar su propia matrícula. Determinadas letras —como “I”, “O”, “Q”, “S” y “Z”— quedan excluidas para evitar confusiones con caracteres numéricos.

Además, el Gobierno mantendrá un beneficio en cada reventa: quienes traspasen una matrícula “sin G” deberán abonar un 10% de las ganancias obtenidas.

El ministro principal, Fabián Picardo, recordó que el sistema ha supuesto una importante inyección económica desde su creación. “Hace un año lanzamos las primeras matrículas personalizadas, recaudando casi dos millones de libras hasta la fecha. Esta nueva iniciativa sin duda avivará aún más el entusiasmo”, afirmó. La primera matrícula “sin G”, ROCK, se subastará coincidiendo con el GBC Open Day.

Las ventas siguen abiertas a través de la web oficial, donde continúa la carrera por conseguir las combinaciones más deseadas.