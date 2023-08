Gibraltar estima entre 1.000 y 2.000 litros el vertido de petróleo a la Bahía de Algeciras

El Gobierno de Gibraltar ha creado un Grupo de Coordinación Estratégica en respuesta al vertido de petróleo ocurrido ayer el puerto del Peñón. El grupo se reunió por primera vez este miércoles por la mañana en el número 6 de Convent Place, presidido por la Ministra de Contingencias Civiles, Samantha Sacramento, y con la asistencia del Ministro del Puerto, Vijay Daryanani, y del Ministro de Medio Ambiente, John Cortés. La Capitanía Marítima ha confirmado que el petróleo vertido por el Gas Venus era fueloil de muy bajo contenido en azufre. Se calcula que se han vertido al mar entre 1.000 y 2.000 litros de petróleo.

La Capitanía Marítima ha confirmado que a partir de las 18:00 horas de este miércoles se han reanudado las operaciones portuarias de manera limitada (no relacionadas con el suministro de combustible).

El capitán del Puerto proporcionó una actualización de la situación, confirmando que la mayor parte del petróleo vertido se concentra ahora en las zonas de Camp Bay, Rosia Bay y Little Bay, con una parte de la zona conocida como Seven Sisters también afectada. Actualmente no hay indicios de petróleo flotando libremente más al sur de Little Bay ni más al norte de Seven Sisters.

Por tanto, no quedan grandes manchas de petróleo a la deriva en la bahía. La Autoridad Portuaria de Gibraltar tiene actualmente ocho lanchas desplegadas para hacer frente al velo flotante que emana del petróleo pesado acumulado en la costa. No se espera que más petróleo pesado llegue a tierra.

Avances en la limpieza del litoral

La Autoridad Portuaria de Gibraltar (GPA) y el equipo de respuesta al vertido de petróleo del Departamento de Medio Ambiente, en colaboración con la empresa Brightside, realizaron el martes un trabajo considerable, y se espera que a lo largo de este miércoles se produzcan avances significativos en la retirada del petróleo pesado afectando zonas de la costa de Gibraltar.

Las áreas prioritarias son actualmente Camp Bay y la zona entre Camp Bay y Rosia Bay, donde se han depositado las mayores cantidades de petróleo, y que es un paraje marino protegido. En una doble estrategia se han desplegado equipos para llevar a cabo la limpieza de la orilla durante la marea baja, mientras que la GPA sigue haciendo frente a las manchas que flotan libremente en el mar.

Aunque se tardarán varias semanas en cuantificar el impacto ambiental del vertido, el Ministerio de Medio Ambiente está realizando registros detallados y estudios ecológicos para llevar a cabo una investigación completa.

Hasta este momento no se han detectado aves marinas contaminadas. Se ha procurado una plataforma de lavado que está lista para su uso. Se insta a la población a informar de cualquier avistamiento de aves marinas impregnadas de hidrocarburos a la Unidad de Investigación y Protección del Medio Ambiente, llamando al (+350) 58009620.

Bajo riesgo para la salud pública

El director de Salud Pública ha informado de que, si bien el riesgo general para la población es bajo, se debe evitar el consumo de pescado y marisco capturado localmente debido a la posibilidad de contaminación.Se pide a los ciudadanos que no pesquen en la costa ni en la bahía.

Playas de Camp Bay, Little Bay y Rosia Bay cerradas

Las playas de Camp Bay, Little Bay y Rosia Bay permanecen cerradas al público mientras se lleva a cabo la limpieza de la costa. Las piscinas de Camp Bay están abiertas al público. Los socorristas destinados normalmente a estas zonas han sido reasignados a otras para atender satisfacer la creciente demanda del público, incluida Europa Pool y el Bathing Pavilion.

El Gobierno aprovecha esta oportunidad para agradecer al público su paciencia y comprensión mientras trabaja para reducir el impacto en la temporada de baño tanto como sea razonablemente posible.

La Ministra de Contingencias Civiles, Samantha Sacramento, ha declarado: “Me gustaría dar las gracias y elogiar a todos aquellos cuya rápida actuación ha permitido controlar el impacto del vertido de petróleo de ayer. Hasta ahora se han hecho progresos significativos y el objetivo principal para hoy es mitigar el riesgo de que el petróleo pesado vuelva al mar. También me gustaría dar las gracias a las ONG locales por su apoyo y trabajo junto a la Autoridad Portuaria de Gibraltar, el Departamento de Medio Ambiente y Brightside en las labores de limpieza, y no menos importante, al público por su comprensión mientras trabajamos para limitar los daños medioambientales y el impacto en la temporada de baño”.