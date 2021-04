Gibraltar, libre de coronavirus por primera vez en nueve meses

Gibraltar celebra este jueves su primer día sin casos de coronavirus entre sus residentes por primera vez en casi nueve meses. La última vez que el Peñón no reportó casos de coronavirus fue el pasado 22 de julio. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha comparecido en rueda de prensa junto a la ministra de Salud, Samantha Sacramento, para anunciar que la Roca ya está libre del virus y el levantamiento progresivo de las restricciones. Las vacunas administradas alcanzan ya las 62.341.

Picardo ha destacado que hay dos casos activos en personas no residentes, "que por supuesto se encuentran fuera de Gibraltar" y otros dos casos activos en visitantes "que han sido detectados entrando en Gibraltar como casos de Covid y que se encuentran aislados". Ante esta situación, el ministro principal afirma que Gibraltar "está libre de Covid por primera vez en nueve largos meses. Gracias a todos los que han sido parte del trabajo para lograrlo. Y gracias también a todos los residentes que han cumplido con nuestra muy reacia imposición de restricciones mientras luchamos contra este virus".

El hospital también permanece completamente libre de pacientes con Covid desde el 21 de marzo. "Sin duda, esto se debe al excelente apoyo que hemos tenido del Reino Unido en el suministro de vacunas y al brillante despliegue de nuestro programa de vacunación por parte de la Autoridad Sanitaria", ha destacado Picardo.

Con este panorama, "pero conscientes del creciente número de infecciones en Europa", Picardo ha anunciado que la relajación "gradual y prudente" de las restricciones puede continuar "con cuidado y prudencia". Entre las medidas que se levantan tras la última reunión del Grupo Coordinador Estratégico de Contingencias Civiles están las restricciones sobre el número de personas que pueden reunirse en público, que se dejarán de aplicar el 16 de abril. Sin embargo, Picardo ha anunciado que es posible que los grandes eventos requieran una prueba Covid negativa para los asistentes.

Además, a partir del próximo lunes, 12 de abril, tampoco habrá restricciones sobre el número de personas que pueden sentarse juntas a una mesa en un establecimiento de restauración.

Entre las novedades, también a partir del lunes, las personas que hayan sido totalmente vacunadas e identificadas como contactos con personas que hayan dado positivo, se considerarán contactos casuales y ya no tendrán que autoaislarse siempre que estén completamente vacunadas.

El uso de la mascarilla se relajará aún más y no se requerirá su uso en ningún lugar público exterior, aunque seguirán siendo obligatorias en tiendas y en el transporte público al ser sitios cerrados que pueden ser visitados por personas que no están vacunadas. "Es importante destacar que ya no será necesario que los clientes usen máscaras dentro de los restaurantes, gimnasios y otros espacios internos y tampoco será obligatorio que el personal que trabaja dentro de los establecimientos de restauración lleve una doble máscara. A partir del 1 de mayo, esperamos que cada miembro del personal de catering que haya recibido una doble dosis de vacunación pueda prescindir del uso de una mascarilla", ha indicado Picardo.

El uso de mascarillas en los colegios también continuará por ahora, pero si las cifras permanecen como ahora, es probable que también se retiren en las próximas semanas. La decisión será consultada con el Sindicato de Maestros.

El ministro principal también ha confirmado la continuación de los paquetes de apoyo a empresas durante el segundo trimestre de 2021. Los sectores más afectados, como el del turismo, recibirán apoyo financiero adicional personalizado que se revisará mes a mes hasta el 30 de junio.