La Junta critica que el Tratado sobre Gibraltar deja a la colonia "al libre albedrío" en materias como los rellenos al mar

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García (PP), ha expresado este lunes su preocupación acerca de que el Tratado sobre Gibraltar, llamado a regular la relación de la colonia con la Unión Europea tras el Brexit, haya dejado "de lado y al libre albedrío de lo que quiera Gibraltar" el asunto de los rellenos. Una situación con "un impacto importantísimo" para Andalucía porque, según la consejera, los proyectos de expansión gibraltareños van a ir modificando las mareas que llegan a la costa, así como la flora y fauna del océano.

La integrante del Gobierno andaluz ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio que en el Ejecutivo regional están muy preocupados con lo que conlleva el tratado en materia medioambiental. García ha recalcado que el acuerdo carece de la participación del Gobierno de la Junta de Andalucía en su elaboración, lo que -bajo su criterio- ha motivado que haya dejado de concretar elementos claves.

García ha remarcado que lleva más de un año enviando cartas al Ministerio y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "plasmando nuestra preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar, en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional".

La consejera ha remarcado que a la Junta le preocupa mucho la afectación medioambiental de unos rellenos "que nadie está midiendo" y ha advertido de que es una cuestión en la que la administración autonómica andaluza no puede intervenir, sino que es "una competencia totalmente del Ministerio".

La representante del Ejecutivo andaluz ha recordado que existe una Zona de Especial Conservación (ZEC) en el Estrecho Oriental que no se ha tenido en cuenta por escrito en el tratado. "Ahora se puede quedar al libre albedrío, al albur de lo que Gibraltar quiera decir, que es que él cumple la normativa, que esa es siempre su excusa", según ha continuado relatando la consejera.

"Así que nosotros estamos profundamente preocupados por ese tema y que no haya quedado plasmado de una manera muy clarita en ese tratado, que creíamos que era lo que iba a pasar", ha abundado la representante del Gobierno andaluz, quien ha remarcado que el asunto de los rellenos que lleva a cabo Gibraltar tiene un gran impacto por la modificación de las mareas.

La consejera ha concluido señalando que la Junta ya ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores que "hay una afectación territorial importantísima", y que teme que en "la base de ese tratado ha estado dejar de un lado toda esa parte que le interesaba a Andalucía especialmente".