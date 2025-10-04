Jubilados de Gibraltar se quedan sin la pensión por un fallo en la prueba de vida

Las pruebas de vida para el pago de pensiones son procedimientos mediante los cuales las entidades pagadoras verifican que las personas beneficiarias siguen vivas y, por lo tanto, tienen derecho a recibir los pagos correspondientes. Este proceso se realiza regularmente, generalmente una o dos veces al año, dependiendo del país o de la entidad administradora. En Gibraltar se realiza a través de cartas enviadas a los pensionistas con un formulario que tienen que devolver. Pero, ¿qué sucede si esas cartas no llegan? Pues un suplicio para el que no la recibe y un quebradero de cabeza para la administración.

Un número indeterminado de pensionistas de Gibraltar ha visto ha visto cancelado el pago de sus pensiones de jubilación por un fallo en el sistema de comprobación de vida en los últimos dos meses. El Departamento de Seguridad Social está intentando subsanarlo. De momento, según publican Gibraltar Chronicle y la GBC, se ha disculpado con los pensionistas y sus familias por cualquier "angustia o inconveniente" causado por la iniciativa.

El Gobierno reconoce lo importantes que son estos pagos para el bienestar de los jubilados y lamenta cualquier dificultad que puedan haber experimentado, a la vez que afirma que trabajará para resolverlas como una alta prioridad.

La prueba de vida se está llevando a cabo en etapas. Los pensionistas mayores de 90 años debían devolver los formularios antes de finales de agosto. Quienes no lo hicieron vieron suspendidos sus pagos de pensión a partir de septiembre. Los pensionistas de entre 80 y 89 años debían devolver los formularios antes de finales de septiembre. A quienes no lo hicieron se les suspendió el pago de su pensión a partir de octubre. Los pensionistas de 70 a 79 años deben devolver sus formularios antes de finales de enero. Si no lo hacen, se les suspenderán los pagos en febrero. El comprobante de vida para pensionistas de 60 a 69 años aún no ha comenzado.

El Departamento de Seguridad Social reconoce que algunos pensionistas no han recibido sus formularios debido a cambios de domicilio. Por eso pide que cualquier persona que se haya mudado recientemente debe informar al departamento enviando un correo electrónico a lifecertifcatepensions@gibraltar.gov.gi, llamando al 200 75716 / 200 79904 / 200 73204 / 200 50039, o presentándose personalmente en la Unidad 79/80 de New Harbours Walk, New Harbours.