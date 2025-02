El jefe policial del Puesto Fronterizo de Gibraltar vuelve a su puesto en la Verja

La Línea/El inspector jefe del Puesto de Control Fronterizo de Gibraltar ha vuelto este lunes a su cargo en el entorno de la Verja que da acceso a la colonia británica pese a la destitución que le fue comunicada el pasado viernes poco después de que los agentes comenzasen a sellar los pasaportes de los gibraltareños. Una situación que apenas duró unas horas.

Al agente D. B. le fue comunicada una orden para que se personase "de inmediato" en la Comisaría local y se pusiera allí a disposición del jefe de la Brigada de Extranjería “hasta nueva orden”. Este lunes, el inspector ha remitido por correo electrónico un escrito a dicho superior en el que expone que, tras cumplir con la orden el viernes, no le fueron asignadas tareas y que, por tanto, vuelve a su puesto original.

"Se participa que a su disposición me encuentro desde la emisión de la orden 06/24 en fecha 15/04/2024 en que se dispuso la anómala dependencia de este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción de esa Brigada Local de Extranjería y Fronteras. El pasado viernes se dio cumplimiento a lo dispuesto y permanecí en dependencias centrales de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción toda la mañana sin que se me encomendara función ni destino alguno, a pesar de haberse requerido por escrito", reza el correo remitido por D. B. al jefe de Extranjería, al que ha tenido acceso Europa Sur.

El inspector apunta que al no encomendársele funciones ni destino alguno "siguiendo lo dispuesto por el Director General de la Policía, en su resolución por la que se me destina a este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción, como jefe del mismo se continuará prestando servicio, presencialmente, en este Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción de cuyo desempeño se es responsable, donde, al igual que con anterioridad, me tiene a su disposición en cumplimiento de la orden de servicio 06/24".

El pasado viernes, D. B., apenas una hora de iniciarse los controles de los pasaportes, recibió instrucciones para ponerse a disposición del jefe de Extranjería en las dependencias de la Comisaría linense. Y en paralelo se dieron también órdenes para que en la Verja se levantasen los controles a los gibraltareños. A efectos prácticos, fue una remoción del inspector jefe en sus funciones, consecuencia del enfrentamiento que, desde meses atrás, mantiene por la entrada de los llanitos en territorio Schengen al margen de la norma que rige en el conjunto de la UE para los ciudadanos de terceros países.

Para que esa destitución fuese realmente efectiva debían cumplirse dos requisitos: que el cese venga de la mano del director general de la Policía Nacional y que esté acompañada del nuevo destino. Ambas condiciones están detalladas en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en concreto, en el artículo 48, sobre las "Reglas y garantías para la provisión de los puestos de trabajo".

Aunque D. B. ha vuelto este lunes al Puesto de Control Fronterizo de Gibraltar, su presencia allí puede ser solo transitoria puesto que está pendiente de que se resuelvan de manera inminente varios expedientes disciplinarios abiertos en su contra en el último año, todas ellos vinculados a decisiones tomadas en relación, precisamente, con el control del paso fronterizo. Los instructores de esos procedimientos proponen duras sanciones que incluyen la suspensión temporal del inspector jefe en las funciones que desarrolla en la actualidad. Sería entonces cuando el cese se haría realidad, de manera efectiva y no en diferido.

En paralelo y a la vista de todo lo ocurrido, el inspector jefe prevé acudir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Línea para ampliar la denuncia que presentó en noviembre de 2024 por presunta prevaricación contra varios de sus mandos. Según expuso, de forma reiterada se le ha pedido que la frontera con Gibraltar quede al margen del Código de Fronteras Schengen, en tanto no haya un acuerdo específico entre España y Reino Unido sobre el futuro de ese enclave tan singular como estratégico.