El inspector jefe del Puesto Fronterizo de Gibraltar mantiene el pulso a Interior tras intentar destituirle

Algeciras/El responsable policial del Puesto Fronterizo situado entre La Línea de la Concepción y Gibraltar mantiene el pulso al Ministerio del Interior por la intención de este departamento de no aplicar el Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos de la colonia británica. Este lunes, el inspector jefe D.B. ha ampliado la denuncia por prevaricación que presentó el pasado mes de noviembre contra sus superiores mediante el relato, según su versión, de lo sucedido el pasado día 21, cuando recibió la orden de dejar sus funciones en ese puesto.

Ese intento de cese en sus funciones no se pudo llevar a término por no estar sujeto a las condiciones que marca la ley, según especifica en el escrito presentado por D.B., tanto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Línea, que tramita las diligencias del caso, como ante la Jefatura de la Policía Nacional en Cádiz. A esta última le recuerda que en la Verja cabe aplicar la norma europea de fronteras, hasta tal punto que así lo subrayó el jefe de la Unidad Central de Fronteras en su declaración como testigo ante la juez instructora.

Europa Sur ha tenido acceso al texto íntegro que el inspector jefe ha remitido a sus superiores, poniéndoles en conocimiento de lo ocurrido y de la existencia de órdenes contrarias a lo estipulado en el Código Schengen:

"El inspector jefe, jefe del Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepcion, titular del carnet profesional número xx.xxx, pone en su conocimiento los hechos acaecidos el día 21 defebrero de 2025, que toman origen con el escrito remitido el 14 de febrero de 2025, con registro de entrada en la Comisaría Local de La Línea número xxxxxx (se adjunta como Documento 1) y mediante el que se ponía en conocimiento del jefe de la Brigada Local de Extranjería de La Línea la intención de actuar en consonancia con lo declarado por el sr. comisario jefe de la Unidad Central de Fronteras en su declaración ante ese Juzgado, en fecha 07-02-2025. Este escrito fue puesto en conocimiento del Juzgado de instrucción número tres de La Línea de la Concepción donde se siguen Diligencias Previas xxx/24, en el seno de las cuales se tomo declaración al sr. comisario jefe de la Unidad Central de Fronteras.

En fecha 21-02-2025, y pese a haberse solicitado se adoptaran medidas que evitaran represalias de Gibraltar hacia los trabajadores españoles por aplicar la normativa vigente en Fronteras, se dispuso proceder a aplicar, en su toda su extensión, el Código de Fronteras Schengen en el Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción, dado que la responsabilidad del incumplimiento de la misma recae tanto sobre el jefe del Puesto Fronterizo como todo el personal en él destinado, según la declaración del jefe de la Unidad Central de Fronteras.

Previo a la aplicación de la normativa vigente se anunció la adopción de tal medida mediante escrito dirigido a la Jefatura de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, con fecha 21 de febrero de 2025 y registro de entrada número xxxxx, del que se adjunta copia.

Sobre las 10:30 horas se procede a aplicar el artículo 11 del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos gibraltareños, estampándoles en su pasaporte el preceptivo sello de entrada o salida del Espacio Schengen, según recoge la normativa.

A las 10:38 horas, este inspector jefe contacta vía telefónica con la comisaria jefa local, D° xxxxx, ya que tenía llamada previa no respondida de esta, y me comunica que me traslade a dependencias de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción y me ponga a disposición del jefe de la Brigada Local de Extranjería. Significar que la comisaria jefa local se encontraba asistiendo a un acto oficial fuera de esta ciudad.

Personado ante el jefe de la Brigada Local de Extranjería, Sr. xxxxx, este le manifiesta que por orden del jefe provincial de Operaciones de Cádiz, quedo a disposición de la Brigada de Extranjería. Preguntado por el significado de tal afirmación, el Sr. xxxxx responde que paso del Puesto Fronterizo a la Comisaría Local, y que ya se me dará cualquier cometido. Informo que mi puesto de trabajo es el de jefe de Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción y solicito que se me dé esa orden por escrito.

El Sr. xxxxx transmite que ha contactado telefónicamente con la comisaria jefe local y se va a proceder a remitir dicha instrucción por escrito y que hasta que esa instrucción se materialice he de permanecer en dependencias de la Comisaría Local. Se informa que mis responsabilidades están en el Puesto Fronterizo y que en tanto no reciba dicha instrucción me vuelvo a mi puesto de trabajo.

A las 11:09 horas del 21-02-2025 recibo correo del Jefe de la Brigada Local de Extranjería (adjunto como Documento 3) mediante el que se me reenvía un correo de la comisaria jefe local con el siguiente texto:

“Buenos días.

Por orden del jefe provincial de Operaciones, se requiere al inspector don D.B. para que se traslade hasta dependencias centrales de la Comisaría de La Línea de la Concepción y hasta nueva orden, se ponga a disposición del jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras, Don xxxxx.

Lo que se comunica para su cumplimiento".

Esta instrucción es sumamente ambigua e imprecisa. No habiendo sido cesado de mi puesto de trabajo, si se atiende a lo dispuesto de personarme en Comisaría de La Línea y no ir al Puesto Fronterizo se me puede acusar de abandono de puesto de trabajo, mientras que si me persono en mi puesto de trabajo del Puesto Fronterizo, del que no he sido cesado, se me puede acusar de incumplir una orden.

Sobre las 11:30 horas, el que suscribe se persona en dependencias de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción y solicita se le informe de cuáles son sus funciones al jefe de la Brigada Local de Extranjería. Este no le encomienda función alguna, solo indica que he de permanecer en la Comisaría Local.

A las 11:43 horas, el inspector jefe de Grupo Terrestre del Puesto Fronterizo de La Línea cuelga un documento que se adjunta con el número 4, en la aplicación de mensajería Imbox, en grupo creado por la srª. comisaria, y del que se pormenorizaron detalles en dación de cuentas de fecha 05/11/2024 mediante escrito con registro número xxxxx remitido al jefe provincial de Operaciones. En este documento se recoge:

El lnspector de Policia con carné profesional xxxxx, que actúa como responsable accidental del grupo terrestre defrontera con la colonia de Gibraltar, recibe llamada de la Jefa de la Comisaría de La Línea de la Concepción, comunicando que se deje de sellar a los residentes de ese Iugar, como se estaba haciendo hasta ahora, hasta que quede constancia de lo contrario por cualquiera cuerdo que se firme por España y Reino Unido.

Esta llamada ha sido comunicado al inspector jefe, responsable del Puesto Fronterizo.

Por cumplimiento de órdenes por estricto orden de escalafón, el inspector que suscribe ejecuta la orden del máximo superior, ordenando a los funcionarios de la frontera que sigan trabajando del mismo modo que se estaba haciendo hasta el momento.

A las 12:54 horas se recibe en distintas cuentas de correo electrónico de este Puesto Fronterizo una difusión realizada por el Jefe de la Brigada Local de Extranjería (documento número 5) con el texto: “Os reenvío correo de la jefa local recordando órdenes del UCOP.

En el texto del correo de la jefa local se puede leer:

El pasado día 21 de Octubre del 2024, el Jefe Provincial de Operaciones envió POR ESCRITO órdenes sobre cómo proceder en el puesto fronterizo conforme a las recomendaciones del Consejo Europeo.

Por el presente, se reitera la orden del UCOP, que es de obligado cumplimiento para todos los integrantes del puesto de control de la Comisaría de La Línea de la Concepción.

Este correo adjuntaba como archivo la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, con respecto a Gibraltar.

Este documento de 27 páginas es el que refirió en su declaración del día 7 defebrero de 2025 el comisario jefe de la Unidad Central de Fronteras, como recomendación sin valor de Iey aplicable.

Sobre las 12:30 horas, el inspector jefe que suscribe registra de entrada con número xxxxx un documento que se adjunta como número 6 y en el que se solicita se le “participen las funciones y responsabilidades que le corresponden en el destino al que se me ha cambiado, así como el lugar y medios donde habrá de desarrollar esas funciones".

Se significa que, según el artículo 48. Reglas y garantías para la provisión de puestos de trabajo, de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, el nombramiento y cese de los puesto de trabajo corresponderá al director general de la Policía. Los policías nacionales que hubieran obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso general de méritos (como es el caso de este inspector jefe) podrán ser adscritos, mediante resolución motivada por necesidades del servicio objetivamente apreciadas, a otros puestos de trabajo dentro del mismo municipio, de la misma forma de provisión, nivel de complemento de destino y complemento especifico.

En el caso de la Comisaría de La Línea de la Concepción, todos los puestos de inspector jefe que se proveen mediante concurso general de méritos se encuentran ocupados. Además, el puesto de jefe de Puesto Fronterizo es el de mayor complemento específico de los de inspector jefe, por lo que no se me puede cambiar de puesto sin contravenir la Ley Orgánica 9/2015. El cargo más bajo que puede cesar un policía de su puesto de trabajo es el director general de la Policía.

La Sr°. xxxxx [comisaria jefa en La Línea] utiliza medidas coactivas para evitar la aplicación del Código de Fronteras Schengen en el Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción en una actitud claramente prevaricadora. Releva de supuesto al jefe del Puesto Fronterizo, sin tener potestad ni justificación para ello. Una vez destituido el jefe del Puesto, hace recaer la responsabilidad del incumplimiento de la legalidad sobre un inspector, quien por categoría, no le correspondería, y le da órdenes orales de actuación contrarias a las declaradas como aplicables por el jefe dela Unidad Central de Fronteras. Dando las órdenes orales a fin de evitar que se la pueda acusar de cometer prevaricación.

Como quiera que estas conductas se estiman constitutivas de delito se han puesto en conocimiento del Juzgado de instrucción número Tres de La Línea de la Concepción, donde se siguen diligencias previas xxx/24, como ya se ha dicho.

Se solicita se participen instrucciones a seguir sobre cómo aplicar el Código de Fronteras Schengen en este Puesto Fronterizo dado que las dadas por la comisaria jefe de La Línea de la Concepción son abiertamente contrarias a la normativa"

Según recoge el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, “los miembros del Cuerpo Nacional de Policía tendrán la obligación de comunicar por escrito a su superior jerárquico los hechos de los que tengan conocimiento que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, salvo cuando dicho superior sea el presunto infractor; en tal caso, la comunicación se efectuará al superior inmediato de est eúltimo”. Como quiera que por parte de la comisaria jefa local de La Línea de la Concepción se refiera recibir instrucciones del jefe provincial de Operaciones, se envía el presente escrito a la Jefatura Provincial de Policía de Cádiz.

En relación a todo lo expuesto se solicita se participen instrucciones a seguir sobre cómo aplicar el Código de Fronteras Schengen en este Puesto Fronterizo dado que las dadas por la comisaria jefe de La Línea de la Concepción son abiertamente contrarias a la normativa, según expuso en su declaración el Jefe de la Unidad Central de Fronteras en su declaración en sede judicial.

Todo lo cual se participaa losefectos oportunos

El jefe del Puesto Fronterizo"