El informe del accidente de la gabarra 'Nisyros' en Gibraltar atribuye la muerte de un marinero a una maniobra sin el personal mínimo requerido

El informe oficial sobre el accidente mortal ocurrido en Gibraltar el pasado 20 de mayo a bordo del buque cisterna Nisyros concluye que la maniobra de amarre en la que falleció un tripulante se realizó sin el personal mínimo requerido y sin seguir los procedimientos de seguridad establecidos, factores que resultaron determinantes en el siniestro. El documento, publicado este miércoles por el Gobierno de Gibraltar, detalla varias deficiencias en la dotación y en el uso del molinete de proa.

El siniestro se produjo cuando la embarcación maniobraba para atracar junto al receptor de combustible. El marinero, de origen filipino, falleció tras sufrir graves lesiones mientras operaba maquinaria de cubierta en la zona de proa.

Deficiencias operativas detectadas

El informe, elaborado por la Oficina de Cumplimiento de Investigaciones de Accidentes Marítimos, detalla varias irregularidades y fallos en la ejecución de la maniobra. Entre las conclusiones más relevantes se recoge que:

No se asignó un oficial al puesto de amarre de proa, en parte por ajustarse a la normativa sobre horas de trabajo y descanso.

El tripulante accidentado estaba manejando el molinete de amarre mientras intentaba a la vez comprobar el correcto bobinado del cabo.

La repetitividad de la operación pudo haber generado complacencia en la tripulación.

La palanca de activación del molinete pudo haber quedado bloqueada en posición de funcionamiento mediante su clip de seguridad o un elemento externo.

El trabajador pudo haber quedado enredado en un cabo flojo al encontrarse demasiado cerca del tambor, lo que habría provocado que fuera arrastrado hacia la maquinaria en movimiento.

Revisión de los tiempos de respuesta y mejoras en seguridad

El informe incluye recomendaciones orientadas a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en el puerto, entre ellas la necesidad de mejorar el acceso de los servicios de emergencia a los buques fondeados para garantizar una atención médica eficaz en situaciones críticas.

El responsable del organismo investigador, Neil Atkinson, señaló que este accidente “podría haberse evitado si se hubiera destinado el número adecuado de tripulantes al puesto de amarre de proa y se hubieran seguido correctamente los procedimientos establecidos”, y recordó la importancia de no manipular ni anular los sistemas de seguridad.

El documento completo está disponible en la web de la Oficina de Cumplimiento de Investigaciones de Accidentes Marítimos.

Investigación sin propósito sancionador

Las autoridades gibraltareñas recuerdan que las investigaciones realizadas bajo el Reglamento de la Marina Mercante de Gibraltar (2012) no buscan establecer culpas ni responsabilidades penales o civiles, sino prevenir futuros accidentes y reducir sus efectos, especialmente la pérdida de vidas humanas o daños al medio marino.