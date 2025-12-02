Gibraltar incauta 50.000 cigarrillos de contrabando tras un desembarco con persecución marítima

Los agentes de Aduanas de Gibraltar han intervenido 50.000 cigarrillos de contrabando en una operación en la que contaron con la colaboración de la Policía de Defensa del Peñón.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves 27 de noviembre, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando funcionarios de Aduanas avistaron dos pequeñas embarcaciones acercándose a las aguas que rodean a la Roca y dirigiéndose hacia Emerson’s Place. En respuesta, Aduanas se desplegó un vehículo de patrulla y se observó a los individuos a bordo descargando cajas de tabaco sobre las rocas de la costa.

Varios individuos y un vehículo huyeron del lugar cuando los agentes se identificaron y se aproximaron a la zona, resultando en la incautación de 50.000 cigarrillos por parte de los funcionarios de Aduanas.

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una persecución marítima junto con unidades marinas de la Policía de Defensa de Gibraltar, que también estaban presentes, lo que llevó a que las pequeñas embarcaciones realizaran maniobras evasivas peligrosas y regresaran a aguas españolas.

Las autoridades del Peñón han informado de que se ha abierto una investigación y las diligencias continúan.