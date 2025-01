Un hombre y una mujer de Gibraltar, arrestados por fumar cannabis en un coche llevando a dos niños pequeños

Gibraltar/La Policía de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) arrestó a un hombre y una mujer, ambos gibraltareños, acusados de múltiples delitos relacionados con las drogas tras detectar un vehículo del que salía un fuerte olor a cannabis.

Los hechos comenzaron el pasado sábado 18 de enero, alrededor de las dos de la tarde, cuando los oficiales conducían un coche patrulla por Queensway y notaron un fuerte olor a cannabis que provenía del vehículo que tenían delante. La Royal Gibraltar Police procedió a parar el conductor, que entregó resina de cannabis. El hombre, de 35 años, fue arrestado bajo sospecha de posesión de una droga de clase B, además de por dar positivo de drogas en la carretera.

En el vehículo iban una mujer y, detrás, dos niños pequeños. Ante las preocupaciones de que los dos niños estuvieran expuestos a la droga, la Policía también cargó al hombre y la mujer bajo sospecha de delito de crueldad hacia los jóvenes.

En relación con sus arrestos, la Royal Gibraltar Police registró una residencia y los oficiales incautaron drogas de clase A (cocaína) y una gran cantidad de drogas de clase B (cannabis) en el interior, que eran de fácil acceso para los niños de la residencia. Como resultado, el hombre y la mujer fueron arrestados nuevamente bajo sospecha de posesión de una droga de clase A, posesión con intención de suministrar una droga de clase B y otro cargo de crueldad hacia jóvenes.

En la comisaría de New Mole House, en relación con conducir bajo los efectos de las drogas, el hombre se negó a proporcionar una muestra de sangre y fue arrestado por no proporcionar una muestra. Además, también fue acusado por sospecha de fumar en un vehículo de motor con niños, una orden de arresto pendiente por no pagar una multa y no tener una prueba de conducción de vehículos válida.

Tanto el hombre como la mujer fueron puestos en libertad bajo fianza mientras los oficiales continúan con sus investigaciones.