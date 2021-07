"Hello Gibraltar": el HMS Prince of Wales llega al Peñón

El HMS Prince of Wales ya está en Gibraltar. El portaaviones de la Royal Navy hace una escala logística en el Peñón que es también su visita inaugural (entró en servicio en diciembre de 2019).

Darren Houston, el capitán del HMS Prince of Wales, ha finalizado recientemente las pruebas marítimas en la costa sur de Inglaterra y además, será durante esta visita a Gibraltar cuando se hará entrega del mando de la nave a un nuevo oficial, el capitán Stephen Higham.

Desde el propio portaaviones se ha querido resaltar esta visita a Gibraltar a través de su cuenta oficial de Twitter, donde han comentado "¡Hola, Gibraltar! Han pasado unos cuantos años desde que el HMS Prince of Wales ha visitado tus costas. Lo estamos deseando"

Hello #Gibraltar!It's been a fair few years since the name @HMSPWLS has graced your shores.We are looking forward to it. 🚢🏖#PWLSatSea #TheRock pic.twitter.com/OGaDuPeFyh