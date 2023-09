Fabian Picardo es abucheado en un mitin en Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar y candidato a la reelección, Fabian Picardo, fue abucheado este jueves por la tarde en un mitin en Glacis, donde el parque infantil permanece cerrado desde febrero por comportamientos antisociales. Picardo respondió a sus detractores en su perfil de Facebook, afirmando que fue un "reducido número de personas sobre las que pesan órdenes de desahucio por comportamiento antisocial" y se mostró orgulloso por "haber recibido un apoyo tan firme por parte de esas buenas personas a las que estamos ayudando".

"De hecho, ha sido uno de nuestros mejores actos electorales. Más de 150 personas acudieron a apoyarnos. Más que nunca en una campaña electoral en Glacis. Al final, los chicos que estaban interrumpiendo se unieron a mí y me chocaron los cinco. Pero, como les dije, no reabriremos el parque hasta que cese el comportamiento antisocial. No toleraremos que se perjudique el disfrute pacífico de la inmensa mayoría de la gente que acude a Glacis", indicó el ministro principal.

Picardo explicó que el grupo de comportamiento antisocial desconectó el generador dos veces y rompió a propósito los cables de sonido. "Tenemos repuestos. No nos doblegaremos ante el comportamiento antisocial. Seguiremos adelante hasta que se solucione. Para la buena gente de Glacis Estate. Os merecéis algo mejor", indicó el candidato.