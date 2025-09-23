La ex esposa de Michael Douglas se casa en Gibraltar con el hermanastro de Lady Di

Gibraltar volvió a convertirse la semana pasada en el escenario de una llamativa boda, la de la productora Diandra Luker, ex esposa del cineasta Michael Douglas, con William Legge, conde de Dartmouth y hermanastro de la fallecida princesa Diana de Gales. Segun informa Daily Mail, la ceremonia privada se llevó a cabo con gran discreción en el Registro Civil del territorio, "con sólo uno o dos invitados", explica un amigo de la pareja.

La ex mujer del protagonista de Atracción fatal, Wall Street y La guerra de los Rose, tiene 69 años y su nuevo marido ha cumplido este martes 76.

William Legge se convirtió en hermanastro Diana de Gales después de que su madre, Raine Spencer, se casara con el padre de la princesa, John, el octavo conde Spencer.

Diandra se divorció en el año 2000 de Douglas, dos veces ganador del Óscar y casado desde hace 25 años con la actriz Catherine Zeta-Jones. La ex pareja tiene un hijo, el actor Cameron Douglas, quien cumplió una condena por tráfico de drogas. Diandra también tiene gemelos con su exprometido Zach Bacon III, tras haber recurrido a una madre sustituta, así como una hija adoptiva, Imara.

William Legge. / E.S.

El conde, exmiembro del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) en el Parlamento Europeo, estuvo casado con la modelo Fiona Campbell. Tiene un hijo, Gerald, de su relación con la productora de televisión Claire Kavanagh.

William Legge tiene fuertes vínculos con Gibraltar. Ha representado al territorio en el parlamento de la UE, mientras que la productora de cine estadounidense Diandra ama España y mantuvo su casa en Mallorca cuando se divorció de Douglas, de 80 años. Entonces se publicó que recibió alrededor de 45 millones de dólares en su divorcio, uno de los acuerdos más grandes en la historia de Hollywood. Posteriormente, Diandra llevó a Michael Douglas a los tribunales en busca de más dinero, después de que apareciera en una secuela de Wall Street, que había realizado durante su matrimonio.

Diandra y Michael Douglas adquirieron durante su matrimonio una finca llamada S’Estaca. Está ubicada cerca de Valldemossa, valorada en 60 millones de euros y situada al borde del mar. Más allá de su privilegiada ubicación, la vivienda destaca por su construcción, pues cuenta con más de 1.000 metros de casa en un terreno de 100 hectáreas.

Si bien llevan años separados, hasta el año 2022 compartían la propiedad y se repartían su disfrute. Tras intentar venderla en diferentes ocasiones, sin éxito, finalmente Michael le compró su parte para que perteneciera enteramente a su familia.