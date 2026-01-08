Detenido un ladrón con ocho cargos criminales mientras robaba en el puerto deportivo de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar ha frustrado un robo en el puerto deportivo de Ocean Village el pasado martes 6 de enero. Los agentes, alertados de que se estaba produciendo un asalto en un local de la zona, lograron interceptar al presunto autor cuando aún permanecía en el interior del establecimiento, al que había accedido sin autorización. En sus manos portaba una palanca y dinero en efectivo.

El detenido, identificado como L. J. M. M., ciudadano español de 42 años, no solo enfrentaría cargos por este incidente. Durante su arresto, propinó una patada a uno de los agentes en un intento por evitar ser capturado, lo que añadió una acusación de agresión a la autoridad. Además, pesaba sobre él una orden judicial por incomparecencia a un juicio programado para el 5 de enero relacionado con otro cargo anterior de hurto.

Tras la detención, el caso pasó a manos del Departamento de Investigación Criminal, cuyos detectives llevaron a cabo exhaustivas pesquisas que revelaron la presunta implicación de L. J. M. M. en otros delitos que ya estaban siendo investigados por la Policía Real de Gibraltar. El interrogatorio posterior condujo a la formulación formal de ocho cargos criminales que abarcan diversos incidentes registrados en Ocean Village y el centro de la ciudad.

Entre las acusaciones figuran tres delitos de robo con allanamiento en locales de Ocean Village y tiendas del centro, un hurto de dinero sustraído de un establecimiento de catering, resistencia a la autoridad, agresión a un agente, tenencia de bienes de origen delictivo y posesión de droga controlada de clase B.

L. J. M. M. compareció este jueves ante la Corte de Magistrados de Gibraltar para responder a todos los cargos presentados en su contra.