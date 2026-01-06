El abogado de la Policía de Gibraltar pide la dimisión de Fabián Picardo tras la investigación McGrail

El informe McGrail debería dar lugar una investigación para determinar si deben abrirse procedimientos legales, ya sean civiles o penales. Así lo ha solicitado el abogado y político gibraltareño Nick Cruz, quien lidera el Partido Democrático Popular (PDP) y representó a la Policía Real de Gibraltar (RGP, por sus siglas en inglés) durante las audiencias orales para esclarecer las causas de la jubilación anticipada del ex comisario.

En un artículo de opinión publicado en Gibraltar Chronicle, Cruz calificó de “delirante” el discurso ministerial navideño del ministro principal, Fabián Picardo, y aseguró que debería dimitir de inmediato. Añadió que los ministros que continúen apoyándolo de manera incondicionalmente asumirán también la responsabilidad de sus acciones.

Cruz destaca las conclusiones del ex juez de la Alta Corte Sir Peter Openshaw, quien describió la conducta de Picardo como “siniestra, gravemente inapropiada, cínica y engañosa”. En este contexto, Cruz cuestionó si el Gobierno conserva alguna legitimidad democrática, señalando que nadie votó por esta administración en 2023. Asimismo, pone en duda si los colegas ministeriales pueden continuar respaldando lo que calificó de un “Gobierno políticamente corrupto”.

Al recordar precedentes en el Reino Unido, Cruz señaló que muchas investigaciones públicas han dado lugar a procedimientos civiles, investigaciones penales y, en algunos casos, a juicios y condenas. Subrayó que la legislación gibraltareña también exige, como mínimo, que se abra un proceso de investigación para garantizar el respeto al Estado de Derecho.

Sobre las recomendaciones del informe McGrail, Cruz indica que no puede haber confianza pública en la Autoridad Policial (GPA) ni en el Comité de Reforma de la Policía debido a claros conflictos de interés. Señaló la relación profesional del presidente de la GPA con Picardo a través del bufete Hassans y destacó que el Comité de Reforma está copresidido por Picardo, quien es criticado en el informe.

El abogado pide que ministro principal se disculpe ante McGrail, la RGP y los ciudadanos antes de presentar su dimisión. Sin embargo, expresó dudas sobre que Picardo lo haga, sugiriendo que podría continuar presentando el informe como una supuesta vindicación.

Cruz concluye su artículo desafiando al chief minister y a todos los ministros a renovar su mandato mediante elecciones generales o, al menos, mediante elecciones parciales provocadas por la dimisión de Picardo, si realmente desean recuperar alguna legitimidad democrática.