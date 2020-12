El Gobierno de Gibraltar ha decidido decretar el toque de queda durante Nochevieja debido al aumento de contagios en el Peñón. En principio, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero era la única en la que no se iba a aplicar esta medida, pero el Mando Platino de Covid, reunido este martes, ha tenido en consideración el consejo del microbiólogo médico consultor de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, el Dr. Nick Cortés y otros profesionales médicos destacados de Gibraltar.

En su comunicación al ministro principal, Fabian Picardo, los profesionales médicos destacaron su preocupación por el hecho de que el número de nuevos diagnósticos de Covid sigue aumentando sin cesar. Describieron que esta es una trayectoria extremadamente preocupante, con una tasa de contagio de los últimos siete días por cada 100.000 habitantes, que demuestra una curva de crecimiento casi vertical.

Los profesionales médicos acogieron con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno el 27 de diciembre y añadieron que, a su juicio, la relajación de las restricciones para Nochevieja, si bien se hacía por razones loables, sólo podía actuar como un nuevo catalizador para causar muchos más casos de transmisión y provocar más contagios. Añadieron que, al cumplirse una semana del día de Navidad, cuando los resultados de la convivencia en los hogares ya se están viendo en términos de casos y muchos en nuestra comunidad estarán en un pico de carga viral e infectividad, una nueva convivencia de hasta 12 personas en Nochevieja sólo servirá para facilitar una mayor transmisión.

Por esa razón, los profesionales médicos recomiendan una restricción más formal de la socialización y un mensaje que aconseje que no debe haber convivencia en los hogares en Nochevieja. A la luz del consejo de los profesionales médicos, dirigido por la comunicación del Dr. Cortés, y dado el alto número de contagios de Covid-19 que se reportan diariamente, la decisión fue tomada a regañadientes por el Mando Platino de que el toque de queda en Gibraltar no debe ser relajado para la víspera de Año Nuevo. Esta medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de Gibraltar, que hace este anuncio lo antes posible para que la gente pueda planificar la noche del 31 de diciembre.

Fabian Picardo declaró: “Lamentamos mucho tener que tomar esta medida, pero el número de contagios no está disminuyendo. El consejo médico es claro y debemos actuar guiados por la ciencia. Por lo tanto, debemos dejar de lado todas las demás consideraciones y entender que las opiniones de nuestros profesionales médicos están informadas sólo por el deseo de proteger la vida y la resistencia de nuestra capacidad para seguir proporcionando atención médica a nuestra comunidad en su conjunto y no sólo para poder tratar con los que contraen Covid y requieren hospitalización".

"De hecho, ya me he dirigido a toda la comunidad sobre el efecto que el enorme número de contagios y autoaislamientos está teniendo en nuestra capacidad para prestar servicios públicos y debemos actuar ahora para restringir la actividad incluso en la noche de Fin de Año. No daríamos tal paso en una fecha tan significativa si no fuera esencial que lo hiciéramos. Pero debemos actuar y actuaremos, de acuerdo con los consejos de nuestros serios y preocupados profesionales de la salud", sentencia el ministro principal.